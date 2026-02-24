JuJu Watkins hat gerade ihre erste Nike Schuh-Collab mit LeBron James gelauncht

JuJu hat mit den Designern von Nike Basketball zusammengearbeitet, um einen Schuh zu entwickeln, der ihren Geschmack widerspiegelt und gleichzeitig auf Tragekomfort, Dämpfung und Strapazierfähigkeit für Sportler:innen ausgerichtet ist. Der Schuh wurde für den Court entwickelt und verfügt über spezielle Funktionen, die alle Elemente des Spiels unterstützen, für die JuJu bekannt ist.

Dieser Sneaker verfügt über eine durchgehende Mittelsohle aus Nike React-Schaumstoff für ein weiches, reaktionsfreudiges Laufgefühl mit viel Energierückgabe. Diese Reaktionsfähigkeit unterstützt Sportler:innen bei schnellen Bewegungen auf dem Court. Der Schuh verfügt außerdem über Nike Air-Zoom-Elemente am Vorfuß für zusätzliche Sprungkraft, egal ob du den Ball führst oder ihn dir erarbeitest.

Das Design unterstreicht JuJus einzigartigen Stil und ihre Liebe zum Detail mit einem funkelnden Nike Swoosh, breiten 16-mm-Schnürsenkeln und einem gesteppten Blumenmuster auf dem Innenkragen und der Lasche. Auf der Rückseite der Lasche befindet sich außerdem eine "By JuJu"-Zeichnung.

Der Schuh kommt in der Farbgebung Silver Lining auf den Markt, einer markanten Mischung aus Metallic-Tönen, die das Licht einfangen, damit du auf dem Court nicht zu übersehen bist. Weitere Farbgebungen, die JuJus Heimatviertel Watts in Los Angeles und ihr neues Zuhause an der University of Southern California würdigen, sind in Arbeit.

LeBron nennt JuJu eine "großartige Botschafterin des heutigen Spiels" und fügt hinzu, dass "dieser Schuh ihr ein weiteres Werkzeug an die Hand gibt, um ihren eigenen Weg auf und neben dem Court zu gehen".

Der LeBron NXXT Gen by JuJu ist ab Sommer 2026 in der Farbgebung Silver Lining auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.