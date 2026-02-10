Jordan Brand und Levi's launchen neue Air Jordan 3 Colorways und eine Bekleidungskollektion

Die Kollektion umfasst nicht nur Schuhe, sondern auch Bekleidung: mit neun auffälligen, vielseitigen Stücken, darunter ein T-Shirt, das die ursprüngliche „Button Your Fly“-Grafik neu interpretiert und Sports- und Streetwear mit klassischen Elementen verbindet, die sowohl für die Marken als auch für Sportkultur stehen.

Zu den Jacken gehört die Jordan Brand x Levi's Pinnacle College-Jacke, ein markanter Look für alle, für die sich etwas mehr wünschen. Sie besteht aus Melton-Wolle mit Lederärmeln, gestepptem Satinfutter und einem Patch, der einen Cowboy beim Bullenreiten zeigt – eine klare Anspielung auf Michael Jordans Vergangenheit bei den Chicago Bulls.

Zu den weiteren Jacken gehören eine kurze Truckerjacke aus schwarzem Demin im Washed-Look mit weiter Passform und einem übergroßen Wings-Logo auf der Rückseite, eine Overshirt-Jacke in verwaschener Indigo-Denim-Waschung mit charakteristischen Levi's-Details in Leder und Weizengold sowie eine kuschelige Fleece-Kapuzenjacke in schwarzer Vintage-Waschung mit Zwei-Wege-Reißverschluss und Grafiken, die beide Marken repräsentieren.

Weitere Denim-Artikel sind eine schwarze Baggy-Jeans, die vom Levi's 578-Stil inspiriert ist, mit einer verlängerten Beininnenlänge und extra-lockere Denim-Shorts mit tiefen Falten in einer verwaschenen Indigo-Waschung.

Zur Kollektion gehören auch eine Denim-Cap mit Air Jordan Stickerei, einem roten Etikett am Schirm und Nike Air-Beschlägen in Antique Brass sowie ein kurzes, weites American Football-Trikot mit kontrastierenden matten und glänzenden roten Einsätzen und einem Nike x Levi's Jock-Tag.