Nike Laufschuhe mit Unterstützung: Dämpfung für deine Füße
Das Laufen auf der Straße kann deine Beine stark belasten. Deshalb ist es wichtig, stützende Laufschuhe zu tragen. Straßen sind nicht so weich wie Trails oder Laufbahnen, daher wird der Aufprall vom Boden weniger gut abgedämpft und deine Füße und Knie müssen die Stöße abfedern. Unsere Laufschuhe wurden speziell dafür entwickelt, deine Füße bei wiederholten Schritten auf harten, ebenen Oberflächen zu polstern und so zu unterstützen. Du kannst dich auf ein Maximum an Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung des Verletzungsrisikos verlassen.
Bei Nike investieren wir viel Zeit in die Erforschung der wissenschaftlichen Hintergründe des Aufpralls deiner Füße auf harte Oberflächen, wie Straßen. Warum wir das tun? Weil wir wollen, dass du Saison für Saison und Jahr für Jahr deine beste Leistung abrufen kannst. Nike Laufschuhe mit Unterstützung kontrollieren die Einwärtsdrehung deines Fußes und verteilen den Aufprall beim Aufsetzen. Außerdem geben sie deinem Fuß durch zusätzliche Dämpfung im Bereich des Mittelfußes und des Fußgewölbes Halt.
Wir haben unsere unterstützenden Laufschuhe mit erhöhten Sohlen ausgestattet, um Stöße besser abzufedern. Schaumstoff-Mittelsohlen mit einem Air Zoom-Element im Vorfußbereich schaffen eine stabile Plattform, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Achte auf das atmungsaktive Mesh-Obermaterial in den Bereichen, die besonders der Hitze ausgesetzt sind. Damit bleiben deine Füße auch bei langen Läufen kühl. Unsere Außensohlen mit Waffelprofil bieten dir außerdem auf nassen oder rutschigen Straßen hervorragenden Grip und Traktion.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Laufschuhe mit Unterstützung von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.