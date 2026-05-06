Wir stellen vor: den Luka 5 – für selbstbewusste und kontrollierte Bewegungen
Produktneuheiten
Optimiert für Vortrieb. Gebaut für Stabilität. Der Luka 5 von Jordan liefert ein noch direkteres Court-Feeling.
- Der Luka 5 von Jordan Brand, der neueste Signature-Schuh von Luka Dončić, ist für schnelle Wechsel und Angriffe aus dem Hinterhalt konzipiert.
- Der flexible und dennoch stabile Luka 5 bietet das Gleichgewicht und die Kontrolle, die für den charakteristischen Rückwärtsgang des Starspielers erforderlich sind.
- Zu den aufregenden Merkmalen des Luka 5 gehören ein durchgehender Zoom-Strobel für eine zusätzliche Sprungkraft und ein ISOband für mehr Kontrolle.
- Der Luka 5 ist ab dem 8. Januar 2026 auf Jordan.com und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich.
Für Sportler:innen, die es wagen, ihren eigenen Step-Back-Jumper wie den von Luka Dončić zu machen, bringt Jordan Brand den Luka 5 heraus. Die neueste Version ist der gleiche Luka, den die Fans lieben, aber mit wichtigen Verbesserungen, die den Sportler:innen dabei helfen, die zentralen Bewegungen des Starspielers nachzuahmen.
Diese Bewegungen werden durch mehrere zusätzliche Technologien unterstützt. Dazu gehört der erste durchgehende Zoom Strobel der Luka-Signaturlinie, der den Fuß mit mehr Kraft nach vorne treibt. Ein ISOband, das nahtlos in den Schuh integriert zu sein scheint, sorgt für mehr Stabilität und Kontrolle und ermöglicht gleichzeitig das Abstoßen aus mehreren Winkeln. Die ultraweiche Zwischensohle aus Cushlon-3.0-Schaumstoff fühlt sich an, als würde man auf Wolken laufen.
„Bei der Zusammenarbeit mit Jordan Brand am Luka 5 ging es darum, etwas zu schaffen, das zu meinem Spiel passt und sich mit mir weiterentwickelt“, erläutert Luka. „Der durchgehende Zoom Strobel und das ISOband geben mir den zusätzlichen Pop und die Kontrolle, damit ich von jedem Punkt auf dem Boden aus angreifen kann. Ich zieh ihn an und bin sofort bereit, alles zu geben."
Die neuen Technologien des Luka 5 sorgen in Kombination mit dem vertrauten Look-and-Feel für ein aufregendes Update.
Wie seine Vorgänger bietet der Luka 5 das gleiche, vertraute Gefühl auf dem Platz sowie die gleiche Verzögerung und Manövrierfähigkeit. Das Low-Profile-Design des Jordan Luka 5 bringt den Fuß noch näher an den Platz, während das durchgehende Fischgräten-Traktionsprofil mit HART-Gummi den Spieler:innen hilft, schnelle und plötzliche Stopps zu machen.
Die neue Silhouette enthält auch die von der Jordan Brand entwickelte ISOplate – eine Marken-Technologie der Luka-Signature-Linie, die speziell für eine herausragende Stabilität und Verwindungssteifigkeit entwickelt wurde, um die Füße der Spieler:innen zu fixieren. In Kombination mit der charakteristischen ISOplate der Linie verleihen die neuen Technologien ein Gefühl der 360-Grad-Kontrolle und machen den Luka 5 somit zum idealen Schuh für schnelle, unerwartete Richtungswechsel.
Stilgerecht wird der Luka 5 in der Farbgebung Venom mit auffälligem Illusion Green und einem Hauch von Schwarz auf den Markt gebracht. Weitere unverwechselbare Looks zum Spiel des L.A.- Lakers-Stars werden folgen.
Der Jordan Brand Luka 5 ist ab dem 8. Januar 2026 auf Jordan.com und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich.