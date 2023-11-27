Du möchtest dazu beitragen, dass weniger Abfall produziert wird? Indem du deine Schuhe pflegst und regelmäßig reinigst, machst du ganz einfach einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Behandle deine Schuhe wie deine besten Sportbuddys – sie werden es dir mit einer langen Lebensdauer danken. Tägliche gute Gewohnheiten und gemeinsames Handeln können viel bewirken, wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen.



Du möchtest mehr über unsere Move to Zero-Initiativen wissen? Über die Schaltfläche unten erfährst du mehr über unser Ziel, den CO2-Ausstoß und Abfälle auf null zu reduzieren.