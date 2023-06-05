So lassen sich Quietschgeräusche von Schuhen verhindern

Manchmal ist es nicht ein Zuviel an Feuchtigkeit, das einen Schuh quietschen lässt, sondern ein Zuwenig. Auch ein "ausgetrockneter" Schuh kann Geräusche machen, vor allem, wenn er aus Leder besteht. In diesem Fall kannst du Lederpflegemittel verwenden, um den Schuh mit Feuchtigkeit zu versorgen und ein Quietschen zu verhindern.

Entferne zunächst die Schnürsenkel und gib dann eine kleine Menge Pflegemittel auf ein sauberes Tuch. Reib das Mittel mit kleinen, kreisenden Bewegungen in das Leder und achte dabei auf die natürlichen Falten, die sich gebildet haben.

Manchmal quietschen Lederschuhe auch, wenn die Schnürsenkel an der Lasche des Schuhs reiben. Mit Sattelseife, einem speziellen Mittel zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Leder, kann das Geräusch beseitigt werden.

Gib die Seife auf ein feuchtes Tuch und reib die Lasche damit ein, sodass Schaum entsteht. Wisch diesen mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm ab. Wenn du keine Sattelseife hast, kannst du auch Lederpflegemittel verwenden.

(Verwandter Artikel: 3 einfache Möglichkeiten zum Reinigen von Schnürsenkeln)