Schaffe eine Kultur, in der Mädchen angehalten werden, nicht über Äußerlichkeiten und Ernährungsgewohnheiten zu sprechen. Das gilt sowohl für ihren eigenen Körper als auch für den ihrer Mitspielerinnen und Gegnerinnen und für scheinbar "positive" Kommentare wie: "Du siehst gut aus! Hast du abgenommen?". Wir nennen dies die Schaffung von "Body Talk Free Zones". Ermutige die Mädchen, sich auf das zu konzentrieren, was ihr Körper im Sport leisten kann und was mit ihm geschieht, anstatt darüber zu reden, wie er aussieht. Wende dieses Prinzip zu Hause, beim Training und bei Spielen an. Wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, kannst du sicherstellen, dass alle in diesem Umfeld sich daran halten.

Vergiss nicht, dass jedes Mädchen, unabhängig von seinem Körperbau, eine Sportlerin ist, wenn es das Spielfeld, den Platz oder die Bahn betritt. Um jedem Mädchen die beste Chance zu geben, seine Träume zu verwirklichen, ist es an der Zeit, die Maßstäbe zu korrigieren und neu zu definieren, was Erfolg bedeutet.

Das von Nike und Dove entwickelte Programm "Body Confident Sport" soll Mädchen dabei helfen, Körpervertrauen aufzubauen und den Sport zu einem Ort zu machen, an dem sie sich zugehörig fühlen. Die Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit dem Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport und dem Centre for Appearance Research entwickelt.

Einen vollständigen Überblick über die Ressourcen findest du unter:

www.bodyconfidentsport.com