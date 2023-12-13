Hilf Mädchen, auf ihren Körper zu hören
Real Talk
Wenn Mädchen auf ihren Körper hören und von ihm lernen, stärkt das ihr Selbstvertrauen. Beim Sport lernen sie, mit ihrem Körper im Einklang zu sein. Helfen wir ihnen, am Ball zu bleiben.
Für Mädchen sollte die Freude am Sport von ihren Erlebnissen herrühren, und nicht von ihrem Aussehen bestimmt sein. Mädchen machen sich häufig Gedanken und Sorgen um ihr Aussehen. Das kann sich z. B. darin äußern, dass sie sich mit anderen vergleichen, negativ, positiv oder zu viel über ihr Aussehen reden oder bestimmte Aktivitäten meiden, weil sie jemand dafür verurteilen könnte. Indem wir Mädchen ermutigen, ihren Körper wertzuschätzen, zu respektieren und auf ihn zu hören – seine Fähigkeiten, Grenzen und einzigartigen Eigenschaften – können wir alle das Körpervertrauen fördern und ihnen mehr Freude am Sport ermöglichen.
Es gibt viele Gründe, warum Mädchen nicht auf ihren Körper hören. Sie ignorieren ihr Hungergefühl und lassen Mahlzeiten aus, weil sie sich Gedanken um ihre Figur machen. Sie trainieren trotz Verletzung weiter, weil sie ein Spiel nicht verpassen möchten. Teamkamerad:innen, Coaches und Eltern unterstützen Mädchen dabei oft unwissentlich. Wie oft hören Mädchen, sie sollen sich nicht so anstellen? Wir müssen ihnen beibringen, auf ihren Körper zu hören und so Sport zu machen, wie es für sie gut ist.
Als Hilfe dafür stellen wir dir den Gefühlscheck in drei Schritten, vor. Er ist ein nützliches Instrument für Trainer:innen und Eltern, das sie mit Mädchen anwenden können – überall und jederzeit. Es ist einfach und hilft dabei, in den eigenen Körper hineinzuhören. Führe sie durch die folgenden Schritte und beobachte, wie sie mit ihrem Körper in Kontakt treten und ihm vertrauen lernen.
Mit dem Gefühlscheck zeigen wir den Mädchen, dass es uns wichtig ist, wie sie sich fühlen und dass wir darauf vertrauen, dass sie es am besten wissen. Setzen wir uns das Ziel, dass sie lernen, sich mehr mit ihrem Körper verbunden zu fühlen, für ihn zu sorgen und ihn zu respektieren.
Das von Nike und Dove entwickelte Programm "Body Confident Sport" soll Mädchen dabei helfen, Körpervertrauen aufzubauen und den Sport zu einem Ort zu machen, an dem sie sich zugehörig fühlen. Die Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit dem Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport und dem Centre for Appearance Research entwickelt.
Einen vollständigen Überblick über die Ressourcen findest du auf: