Ist Schwimmen gutes Training?

Auch wenn Schwimmen nicht dein Lieblings-Workout ist, können wasserbasierte Workouts neue Herausforderungen für deinen Körper darstellen, was entscheidend dafür ist, deine Leistung über verschiedene Sportarten hinweg zu verbessern.

Läufer:innen, die an den meisten Tagen laufen gehen, können nicht nur ihren Gelenken eine Pause im Pool gönnen, sondern der Wasserwiderstand trägt darüber hinaus dazu bei, Muskeln zu stärken, die sie ansonsten vernachlässigen würden, so Levine. Er empfiehlt den Läufer:innen unter seinen Patient:innen häufig, ihr Training mindestens einen Tag die Woche im Wasser zu absolvieren. Versuche beispielsweise, zu schwimmen und im tiefen Wasser zu laufen, was auch als Aqua-Jogging bekannt ist (dabei läuft man in Wasser, das tief genug ist, dass die Füße den Boden nicht berühren). Laut einer Bewertung in The Physician and Sportsmedicine aus dem Jahr 2012 kann Aqua-Jogging Läufer:innen dabei helfen, ihr Fitnesslevel aufrecht zu erhalten, ohne Druck auf die Gelenke auszuüben.

"Das Laufen im tiefen Wasser und das Schieben und Ziehen gegen den Wasserwiderstand ist ein effektiver Weg, um die Muskeln zu stärken, die du bei einem Rennen beanspruchst, besonders beim Endspurt", so Levine.

Schwimmen ist auch eine sehr gute Crosstrainings-Option für Radfahrer:innen, Yoga-Fans, Gewichtheber:innen und Power-Walker:innen. Dabei werden unterschiedliche Muskeln eingesetzt, während der Druck auf die Gelenke reduziert wird.

Darüber hinaus trägt Schwimmen dazu bei, die Muskeln zu dehnen, "was sehr gut für Radfahrer:innen ist, die viele Stunden in einer angewinkelten Position verbringen, was ihre Hüftmuskeln verkürzt", so Levine. Laut Levine kommt Schwimmen auch Gewichtheber:innen zugute, die eher dichtere, kontrahierte Muskeln aufweisen.

Text: Lauren Bedosky