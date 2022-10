Die 5 Vorteile des Laufens auf dem Laufband – erklärt von Expert:innen

Streng genommen übernimmt das Laufband Teile des Laufens für dich. Das bedeutet, dass die Muskeln beim Workout auf dem Laufband weniger beansprucht werden als draußen.

"Das Laufband bewegt das Bein zurück, wenn man sich nach vorne bewegt", sagt Cruz.

Das nimmt den Beinbeugern und den kleinen stabilisierenden Muskeln Spielraum, die sonst richtig arbeiten würden, um den Schritt abzuschließen. Wenn man beim Laufen auf das Laufband angewiesen ist, sind diese Muskeln nicht so stark wie beim Laufen draußen.

Beispielsweise wurde für eine 2017 in der Fachzeitschrift Journal of Exercise Rehabilitation erschienenen Studie eine Gruppe junger Erwachsener beobachtet, die nach einem verstauchten Knöchel ein 12-wöchiges Walking-Programm auf einem Laufband oder einem Outdoor-Track absolvierten. Bei den Teilnehmer:innen aus der Outdoor-Gruppe waren die Verbesserungen im Kraftaufbau im unteren Körper und im Bewegungsradius des Knöchels größer als bei der Laufbandgruppe. Die Autor:innen der Studie weisen darauf hin, dass die Ergebnisse zu früheren Forschungen passen, bei denen aufgezeigt wurde, dass Läufer:innen ihre Knöchel beim Laufen auf dem Laufband nicht so sehr beugen.

Das bedeutet nicht, dass das Laufband mit einem höheren Verletzungsrisiko einhergeht. Wechselnde Oberflächen können beim Laufen Vorteile bringen.

"Wenn man auf dem Laufband läuft, ändert sich die Gangart, aber nur wenig, besonders bei Freizeitathlet:innen", so Bartholic. "Es gibt keine Beweise dafür, dass es so signifikant ist, um das Verletzungsrisiko zu beeinflussen. Aber wechselnde Oberflächen sind gut, um das Training zu variieren. Man sollte also das Laufband nutzen und draußen für das Training laufen."

Kurz gesagt, am besten sollten sich Laufband-Workouts und Outdoor-Läufe die Balance halten.