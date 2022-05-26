Die 5 Vorteile des Laufens auf dem Laufband – erklärt von Expert:innen

Das Laufband kann sich wunderbar zum Verbessern der Schrittfrequenz eignen. Die Schrittfrequenz ist schlicht die Anzahl der Schritte pro Minute, oder SPM, die du beim Laufen benötigst.

"Für viele Läufer:innen ist der schnellste Weg, grundlegende Vorteile zu erzielen, indem sie ihre Schrittfrequenz ändern", sagt Jack McNamara, M.S.c., C.S.C.S., NASM-CP und klinischer Trainingsphysiologe, der auf das Lehren von Lauftechniken spezialisiert ist.

Eine höhere Schrittfrequenz, oder mehr Schritte pro Minute, ermöglicht kürzere, rundere Schritte, was die Belastung der Gelenke und Knochen verringert. "Das bedeutet weniger Belastung auf den unteren Rücken, die Knie und die Hüften und ein geringeres Verletzungsrisiko", so McNamara.

"Da sich das Laufband in einem festen Tempo bewegt, eignet es sich gut, das Laufen mit einer höheren Schrittfrequenz bei vorgegebenem Tempo zu trainieren", sagt er.

Aber bevor du deine Schrittfrequenz verbessern kannst, musst du deine aktuelle Schrittfrequenz bestimmen. Du kannst sie mit einem Timer über 20 Sekunden messen, indem du zählst, wie oft deine Füße auf den Boden treffen. Multipliziere die Zahl mit drei, um die Schritte pro Minute zu erhalten. Oder filme dich und zähle so die Schritte.

Bestimme die Schrittfrequenz und füge fünf Prozent hinzu. Das ist deine Schrittfrequenz. Wenn deine aktuelle Schrittfrequenz also bei 150 SPM liegt, ist deine avisierte Schrittfrequenz etwa 157 SPM. Sobald du bequem 5 km in einem Tempo mit der avisierten Schrittfrequenz laufen kannst, füge weitere fünf Prozent hinzu und wiederhole es", sagt McNamara.

Als Hintergrundinformation erklärt McNamara, dass die ursprüngliche "optimale Schrittfrequenz von 180 SPM bei den Olympischen Spielen 1984 entstand", als [Track-Coach] Jack Daniels beobachtete, dass die schnellsten und effizientesten Läufer:innen mindestens 180 Schritte pro Minute liefen, ungeachtet von Größe oder Geschlecht. Jedoch weist McNamara darauf hin, dass man auf keinen Fall vergessen sollte, dass für die meisten Läufer:innen 180 SPM kein universeller Wert ist – besonders für Freizeitläufer:innen.

Beispielsweise laufen größere Läufer:innen automatisch weniger Schritte pro Minute und haben eine niedrigere Schrittfrequenz, so Claire Bartholic, ASFA-zertifizierte Laufcoachin.

"Wenn Leute mit Schrittfrequenzen laufen, die zu langsam für eine optimale Laufausführung sind, kompensieren sie dies durch zu große Schritte, indem die Knie rausgedrückt werden und die Ferse hart auf dem Boden aufkommt", sagt McNamara. Dies kann zu einem hüpfenden und ineffizienten Gang führen, der die Muskeln, Gelenke und Knochen unnötig belastet und das Verletzungsrisiko letztendlich erhöht.

Leichte und schnelle Schritte sind effizienter, sagt Bartholic, da sie das Hüpfen bei den Schritten vermeiden.

"Bei einer höheren Schrittfrequenz ist [deine] Schrittlänge kürzer, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, mit dem Fuß unter die Hüften und ins Zentrum deiner Gravität zu kommen", erklärt McNamara. "Die Schrittfrequenz um fünf Prozent zu erhöhen, kann die gesamte Effizienz verbessern, was zu einer besseren Laufökonomie für Größe und Alter führen kann."

Eine Studie, die 2019 im Journal of Applied Physiology veröffentlicht wurde, kam zum Ergebnis, dass Elite- und Freizeitläufer:innen eine Schrittfrequenz von 160 bis 200 SPM bevorzugen. Finde selbst heraus, welche Schrittfrequenz am besten für dich ist.

Wenn das ständige Zählen deiner Schritte ablenkend wirkt, gibt es andere Möglichkeiten, wie du deine Schrittfrequenz auf dem Laufband ermitteln kannst. Beispielsweise kannst du einen Fitness-Tracker verwenden, der diesen Wert misst, eine Metronom-App herunterladen oder eine Playlist mit Songs erstellen, die deinen angestrebten Schritten pro Minute entspricht.