Die Geschichte des VaporMax

Nicht nur das: Das neue Design erforderte einen völlig neuen Herstellungsprozess. Vor dem VaporMax waren für alle Nike Air-Schuhe weitere Elemente wie Schaumstoff erforderlich, um das Air-Element mit dem Obermaterial zu verbinden. Mit dem VaporMax wurde das Air-Element selbstständig.



Der Meister der Dämpfung Zac Elder ließ sich vom "Versprechen des Air" inspirieren und half bei der Entwicklung eines Air-Elements, das leichter und flexibler war und dem Konzept des "Laufens auf Luft" so nahe wie nie zuvor kam. Aber es war nicht einfach: Der VaporMax war zu dieser Zeit der am meisten getestete Schuh in der Geschichte von Nike. Und er sollte auch weiterhin Geschichte schreiben. Noch nie zuvor war ein durchgehendes Air-Element in Regenbogenfarben hergestellt worden. Der Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit wurde am 26. Juni 2015 vom Weißen Haus inspiriert. An diesem Tag entschied das Oberste Gericht der USA, dass gleichgeschlechtliche Paare das verfassungsmäßige Recht haben, zu heiraten. Das Weiße Haus wurde in den Regenbogenfarben der Pride-Flagge beleuchtet, eingerahmt vom tiefen Marineblau des Abendhimmels.