Die Nike Mind-Technologie: Das erste große Projekt des Nike Mind Science Department

Es ist kein Geheimnis, dass konsequentes Training und starke Disziplin gute Athlet:innen hervorbringen. Außergewöhnliche Leistung erfordert jedoch eine oft unterschätzte Fähigkeit: die mentale Stärke und das Selbstvertrauen, um mit dem Druck im Wettkampf fertig zu werden.

Um Athlet:innen dabei zu helfen, diese Fähigkeiten zu verbessern, hat das Nike Mind Science Department in den letzten Jahren die unbewussten Aspekte der Sportvorbereitung, Leistung, Regeneration und des Mindsets untersucht – sowie die Art und Weise, wie Produkte mit diesen Elementen interagieren können, um sowohl die körperlichen als auch die mentalen Bedürfnisse von Athlet:innen zu erfüllen. Sie wandten neueste Erkenntnisse der sensorimotorischen Neurowissenschaft an, um Athlet:innen besser zu verstehen – mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die optimales Training, mentale Höchstleistung und eine effektivere Regeneration ermöglichen können.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist die Nike Mind-Technologie, die in eine neue Footwear-Linie integriert wurde: Die ersten Nike Schuhe, die Neurowissenschaft und Design verbinden, um Athlet:innen sowohl bei ihrer Pre-Game-Routine als auch bei der Post-Game-Regeneration danach zu unterstützen.

"Nike Mind ist ein neues, sensorisch basiertes Schuhkonzept, das den Fuß, Körper und Geist weckt", sagt Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "Der Schuh stellt ein neues Leistungsparadigma dar und zeigt, wie wir Athlet:innen in Zukunft verbessern könnten."