So wählst du die ideale Passform für Laufschuhe
Einkaufs-Guide
Hast du dich schon einmal gefragt, wie Laufschuhe passen sollten? Das sagen unsere Nike Laufexpert:innen dazu.
Jede Läuferin und jeder Läufer hat einen persönlichen Lieblingslaufschuh. Das Gleiche gilt für die Passform des Schuhs. Es gibt eigentlich kein Richtig oder Falsch – das Wichtigste ist, dass sich deine Füße wohlfühlen, sagt Nike Running Coach Lydia O'Donnell.
"Bei der Auswahl eines Laufschuhs kommt es vor allem auf die persönlichen Vorlieben an. Einige Läufer:innen benötigen Platz im Schuh, damit sich ihre Zehen frei bewegen können. Andere bevorzugen eine eng anliegende Passform", sagt sie. "Es braucht seine Zeit, bis du die richtige Balance gefunden hast. Aber zunächst einmal musst du herausfinden, wie sich 'bequem' für dich anfühlt.
Um dir eine Orientierung zu geben, haben wir Nike Experten und Lauf-Coaches gebeten, alle deine Fragen zu beantworten und dir zu zeigen, was du bei der Wahl der richtigen Laufschuhpassform beachten solltest.
Welche Passform sollte ein idealer Laufschuh haben?
Auch hier kommt es auf deine individuellen Vorlieben an. Du kannst auch verschiedene Passformen wählen, je nachdem, ob es um Geschwindigkeit, Distanz, Straße oder Trail geht.
"Es ist wichtig, die Art des Schuhs entsprechend der Art des Laufs auszuwählen, für die man ihn braucht. Der ideale Laufschuh bietet maximalen Tragekomfort und hilft dir, dich voll und ganz auf deinen Lauf zu konzentrieren", sagt Nike Running Coach Dave Ridley. "Wenn ich schnell laufe, mag ich ein kraftvolles, energiegeladenes Gefühl. Wenn ich locker laufe, habe ich es lieber weich und reaktionsfreudig."
Sollten Laufschuhe eine Nummer größer sein?
Wenn du gehört hast, dass du bei Laufschuhen eine Nummer größer kaufen solltest, liegst du nicht falsch. "Beim Kontakt der Füße mit dem Boden werden deine Beine und Füße sehr stark belastet. Das führt in der Regel dazu, dass die Füße flach werden und die Zehen sich spreizen", erklärt Ridley. "Wenn du für diese Bewegung Platz im Zehenbereich brauchst, sollte dein Laufschuh etwas größer sein als deine normalen Schuhe", ergänzt er.
Allerdings solltest du darauf achten, keinen zu großen Schuh zu kaufen. Bei zu viel Platz im Zehenbereich kann dein Fuß diesen Platz nicht ausfüllen, so O'Donnell. "Wenn das der Fall ist, könnte das bedeuten, dass du unnötiges Gewicht mit dir herumträgst, was dir das Gefühl gibt, langsamer zu laufen."
Sollten Laufschuhe eher eng oder weit sein?
Im Idealfall sollten deine Laufschuhe nicht zu eng und nicht zu weit sein. "Wenn ein Schuh zu eng ist, kann es zu schmerzenden Füßen aufgrund der eingeschränkten Durchblutung kommen. Ist der Schuh zu weit, beeinträchtigt das die Stabilität und du fühlst dich nicht sicher", sagt Ridley. "Das Wichtigste ist, den richtigen Mittelweg zu finden, damit kein zu großer Druck auf die verschiedenen Fußbereiche ausgeübt wird."
Wie kann ich meine Schuhgröße messen?
Auch wenn die Passform deiner Laufschuhe von der persönlichen Vorliebe abhängt, solltest du sicherstellen, dass du nicht zu weit von deiner tatsächlichen Schuhgröße abweichst. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, welche das ist – die Schuhgröße kann sich mit der Zeit ändern – lass dich zunächst in einem Nike Store oder einem Fachgeschäft vermessen, das Produkte von Nike anbietet, empfiehlt Andrew Bumbalough, Product Line Manager für Laufschuhe bei Nike.
"In der Regel misst die Verkäuferin oder der Verkäufer zuerst deinem Fuß mit einem Spezialgerät, um die richtige Größe zu ermitteln", sagt er. Danach liegt es an dir, zu entscheiden, welcher Schuh sich an deinem Fuß am bequemsten anfühlt.
Die gute Nachricht: "Nike Laufschuhe sind größenkonform. Wenn du also die Größe gefunden hast, die für deine Bedürfnisse am besten geeignet ist, kannst du sie für verschiedene Modelle verwenden", sagt Ridley.
Wie prüfst du die richtige Passform?
"Laufschuhe sind so konzipiert, dass ungefähr eine Daumenbreite zwischen den großen Zeh und die Schuhspitze passen sollte", sagt Bumbalough. Wenn du eine engere Passform bevorzugst, können deine Zehen auch ruhig den Zehenbereich des Schuhs berühren, erklärt O'Donnell weiter. Achte aber darauf, dass deine Zehen nicht umknicken. Eine solche Beeinträchtigung der Fußform kann zu Verletzungen führen.
Ein weiterer Tipp von Ridley, um die Passform der Schuhe zu überprüfen: Zieh die Schuhe an, stell dich mit einem Fuß flach hin und winkle dein Knie leicht an. "Wenn 1 bis 1,5 Finger auf der Rückseite der Ferse Platz finden, ist die Passform ungefähr richtig", sagt er. Denk daran: Es ist normal (und kommt häufig vor), dass deine Füße leicht unterschiedlich groß sind. Du musst also möglicherweise deine Größenauswahl anpassen, um dem Rechnung zu tragen.
Text: Kylie Gilbert