So wählst du die ideale Passform für Laufschuhe

Jede Läuferin und jeder Läufer hat einen persönlichen Lieblingslaufschuh. Das Gleiche gilt für die Passform des Schuhs. Es gibt eigentlich kein Richtig oder Falsch – das Wichtigste ist, dass sich deine Füße wohlfühlen, sagt Nike Running Coach Lydia O'Donnell.

"Bei der Auswahl eines Laufschuhs kommt es vor allem auf die persönlichen Vorlieben an. Einige Läufer:innen benötigen Platz im Schuh, damit sich ihre Zehen frei bewegen können. Andere bevorzugen eine eng anliegende Passform", sagt sie. "Es braucht seine Zeit, bis du die richtige Balance gefunden hast. Aber zunächst einmal musst du herausfinden, wie sich 'bequem' für dich anfühlt.

Um dir eine Orientierung zu geben, haben wir Nike Experten und Lauf-Coaches gebeten, alle deine Fragen zu beantworten und dir zu zeigen, was du bei der Wahl der richtigen Laufschuhpassform beachten solltest.