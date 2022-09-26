Die beste Ausrüstung von Nike für Lacrosse-Spieler:innen

Die beste Nike Ausrüstung für Lacrosse-Spieler:innen
Einkaufs-Guide
In Nike Ausrüstung für Lacrosse-Spieler:innen spielst du nicht nur wie ein Profi, sondern siehst auch wie einer aus.
Lacrosse ist die perfekte Kombination aus Tempo, Geschicklichkeit, sicherem Umgang mit dem Schläger und Improvisationstalent. Für diesen Sport brauchst du hochwertiges Equipment und optimale Schuhe, Kleidung und Zubehör, um auf dem Spielfeld zu glänzen.
Top-Ausrüstung für Lacrosse von Nike zeichnet sich durch modernste Performance-Technologie und robuste Details aus, um Spieler:innen während der gesamten Saison optimal zu unterstützen.
Die beste Nike Ausrüstung für Lacrosse-Spieler:innen
1. Nike Lacrosse-Schläger
Dieser Sport ist nicht möglich ohne Lacrosse-Schläger. Nike Lacrosse-Schläger für Männer haben eine tiefe High-Performance-Mesh-Pocket und zeichnen sich durch einen Pinch für besonders hohe Präzision aus. Die Form eignet sich speziell für das Aufnehmen des Balls vom Boden. Du kannst Kopf und Stick entweder einzeln oder im Set kaufen.
Der Nike Lunar 2 Lacrosse-Schläger für Frauen zeichnet sich durch ein optimiertes Scoop- und Shoulder-Design für das Spielen von Bällen am Boden aus. Außerdem ist der Pinch so ausgelegt, dass Spielerinnen den Ball leichter tragen können, während sie über das Spielfeld laufen.
2. Nike Lacrosse-Rucksack
Nach dem Spiel kannst du den Schläger ganz einfach am Nike Lacrosse-Rucksack befestigen. Im großen Fach findet die gesamte Ausrüstung Platz. Außerdem besteht der Rucksack aus robustem Material, in dem deine Sachen trocken bleiben. Die Schlägerriemen erleichtern den Transport des Equipments.
3. Nike Lacrosse-Schuhe
Nike Lacrosse-Schuhe und -Stollenschuhe eignen sich für alle Spieler:innen und jeden Boden. Low-Top- und High-Top-Schuhe sind ideal für den Rasen, Turfschuhe besitzen einziehbare Stollen und alle Schuhe sind für junge und erwachsene Spieler:innen erhältlich. Nike Lacrosse-Schuhe erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.
Alle Schuhe bieten Spieler:innen den Halt, den sie brauchen, um sicher loszulaufen und zu stoppen und schnell die Richtung zu wechseln. Die Zunge besteht aus rutschfestem Material und der Nike React Schaumstoff befindet sich direkt unter der Mittelsohle. Er verhindert, dass die Stollen durch den Schuh zu spüren sind.
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4. Nike Kompressionsshorts und -BHs
Ein einsatzbereites High-Performance-Outfit beginnt bei der richtigen Unterwäsche. Nike Sport-BHs und Kompressionsunterwäsche bieten optimalen Halt und kühlen den Körper dank schweißableitender Materialien.
Bei Sport-BHs gilt: Wähle einen BH mit mittlerem oder starkem Halt für ein Kompressionsgefühl, das nicht einengt. So minimierst du unerwünschte Brustbewegungen während des Spiels. Für eine noch individuellere Passform entscheide dich für verstellbare Träger.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs mit starkem Halt, die du unbedingt ausprobieren solltest)
Nike Dri-FIT Kompressionsshorts sehen gut aus und sind besonders leicht. Das feuchtigkeitsableitende Material sorgt dafür, dass der Schweiß schnell verdunstet. Einige Modelle für Männer haben außerdem vorne einen doppellagigen Mesh-Einsatz für verbesserte Atmungsaktivität.
5. Nike Lacrosse-Shirts
Alle Lacrosse-Fans finden bei Nike Bekleidung, mit der sie ihre Begeisterung für das Spiel zeigen können. Ob beim Training oder in der Freizeit: Nike Lacrosse-T-Shirts oder -Langarmshirts sind immer eine gute Wahl. Einige Styles sind mit der schweißableitenden Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet und können sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne getragen werden. Andere bestehen zu 100 Prozent aus Baumwolle und eignen sich perfekt für jeden Tag.
6. Nike Lacrosse-Shorts
Nike Lacrosse-Shorts bestehen aus atmungsaktivem Stretch-Material, das Spieler:innen genügend Bewegungsfreiheit bietet und auf dem Spielfeld für kühlen, trockenen Tragekomfort sorgt. Der weite Schnitt der Nike Lacrosse-Shorts ermöglicht schnelle Sprints und Richtungswechsel. Die leichte meshähnliche Struktur fühlt sich angenehm auf der Haut an und der elastische Bund mit Zugband ermöglicht eine individuelle Passform.
7. Nike Lacrosse-Hoodies
Mit einem Nike Club Fleece Lacrosse-Hoodie in der Tasche bist du auch für Warm-up und Cool-down optimal ausgerüstet. Nike Club Fleece ist eines der beliebtesten Fleece-Materialien von Nike. Dank der angerauten Struktur ist es extrem weich und warm und damit perfekt für die kühlere Jahreszeit geeignet.
Text von Greg Presto