So findest du die für dich am besten geeigneten neutralen Laufschuhe

Die Begrifflichkeiten in Sachen Laufschuhe können etwas einschüchternd sein, aber Expert:innen auf diesem Gebiet bekräftigen, dass neutrale Laufschuhe relativ einfach zu verstehen sind.

Die American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) erklärt, dass ein neutraler Laufschuh ohne Mittelstück (ein festes Stück in der Mittelsohle des Schuhs) hergestellt wird. Anders gesagt bietet er nicht so viel Arch Support wie Stabilität- oder Motion-Control-Laufschuhe. Ein neutraler Laufschuh ist von Ferse bis Zehe entlang des Fußgewölbes gebogen und unterstützt so Läufer:innen mit neutraler Pronation, sprich, der Fuß rollt sich bei jedem Schritt leicht nach innen.

Howard E. Friedman, DPM, Gründer von Suffern Podiatry in Suffern, N.Y., sagt, dass neutrale Laufschuhe für die meisten Läufer:innen die Standardwahl sein sollten. Außer, du hast bekannte Beschwerden am Bewegungsapparat, die zusätzlichen Halt erfordern. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Laufschuhen: neutrale und Stabilitäts-Laufschuhe. Wenn du dir unsicher bist, greif am Anfang lieber auf einen neutralen Laufschuh zurück.

"Stabilitäts-Laufschuhe sind für zusätzlichen Arch Support konzipiert", erklärt Friedman. "Dies kann durch zusätzliche Materialien im Bereich des Fußgewölbes des Schuhs erreicht werden oder durch eine dickere Ferse, wodurch das Fußgewölbe angehoben und gestützt wird. Ein neutraler Laufschuh hat weniger zusätzlichen Arch Support und die Ferse ist durchgehend gleichmäßig, also nicht unterschiedlich dick an manchen Stellen. Deswegen ist ein neutraler Laufschuh in der Regel auch leichter als ein Stabilitäts-Laufschuh."

Denk dran, Stabilitäts-Laufschuhe eignen sich am besten für Läufer:innen mit zu starker Pronation oder Plattfüßen. Motion-Control-Laufschuhe sind etwas schwerer als Stabilitäts-Laufschuhe und helfen Läufer:innen mit einer starken Überpronation dabei, übermäßige Fußbewegungen einzudämmen.

"Motion-Control- oder Stabilitäts-Laufschuhe sind dafür konzipiert, eine übermäßige Pronation, bei der der Fuß nach dem Aufkommen zu sehr nach innen rollt, auszugleichen", erklärt Seth Kopf, Laufcoach und Eigentümer von Kopf Running mit Zertifizierung durch den Road Runner's Club of America sowie USA Track and Field.

Läufer:innen, die ihren Laufstil oder ihre Haltung verbessern wollen, können bei all diesen Eigenschaften der Schuhe schnell den Überblick verlieren. Laut Mary Johnson, USATF-zertifizierter Laufcoach und Gründerin von Lift | Run | Perform ist die Suche nach dem perfekten Laufstil zwecklos. Sie empfiehlt Läufer:innen stattdessen einen Schuh auszuwählen, in dem ihre Füße und ihr Körper die meiste Arbeit verrichten und nicht der Schuh.

Wenn keine eklatanten Probleme oder Ungleichgewichte vorliegen, lässt sich durch die Wahl eines neutralen Laufschuhs ein Phänomen eliminieren, das Johnson als "externe Führung" bezeichnet und beim Laufen auftreten kann. Für etwas mehr Kontext: Eine Studie aus dem Jahr 2018 kam zu dem Schluss, dass maximale Schuhe (also Motion-Control- oder Stabilitäts-Laufschuhe) dazu führen, dass sich Läufer:innen zu sehr auf ihre Schuhe verlassen, um die Stöße beim Aufkommen zu absorbieren. Die Autor:innen der Studie schlussfolgerten, dass Einsteiger:innen, die sich für maximale Schuhe anstelle neutraler Schuhe entscheiden, größere Stöße absorbieren mussten, was wiederum im Laufe der Zeit ihr Verletzungsrisiko erhöhen könnte.