Die besten Laufschuhe von Nike für hohe Fußgewölbe

Deine Laufschuhe fühlen sich vielleicht wirklich bequem an. Du findest aber auch, dass deine Geschwindigkeit, Ausdauer und Regeneration besser sein könnten. Oder du leidest immer wieder an Überlastungsbeschwerden, selbst wenn du dich in deinen Workouts etwas zurücknimmst. So oder so können unterschiedliche Faktoren dabei eine Rolle spielen und deine Schuhe können einer davon sein, vor allem wenn du hohe Fußgewölbe hast.

"Hohe Fußgewölbe können beim Laufen und Training Probleme verursachen", erklärt der promovierte Physiotherapeut, Jason Kart, D.P.T., Eigentümer von Core Physical Therapy in Chicago. "Im Grunde erfüllen die Füße zwei Aufgaben: Die eine ist die eines Stoßdämpfers und die andere ist die Funktion als 'knöcherner Hebel', mit dem man sich vom Boden abstößt. Hohe Fußgewölbe können Stöße nicht dämpfen, weil sich das Fußgewölbe nicht normal absenkt."

Stattdessen drehen sich das Fußgewölbe und die Füße nach außen, erklärt er weiter. Das führt zu einer unnötigen Belastung von Fuß, Knöchel und Wade. Das Ende vom Lied ist unschön und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es zu Schmerzen im Fuß, Stressfrakturen, Schienbeinkantensyndrom und Plantarfasziitis kommt. In Schuhen zu laufen, die nicht für hohe Fußgewölbe gemacht sind, kann aufgrund der Instabilität der Knöchelgelenke sogar zu Verstauchungen im Knöchel führen, so Kart.

"Die Probleme können dann bis hoch in die Knie wandern", führt Kart weiter aus. "Es ist nicht ungewöhnlich, Schmerzen im äußeren Knie zu haben, das umfasst Risse im seitlichen Meniskus, Läuferknie und Kollateralbandverletzungen."

Das heißt, du wirst dein Training in vielerlei Hinsicht ändern, um Verletzungen zu vermeiden. Du kannst beispielsweise die Strecke verkürzen oder deinen Schritt ändern. Außerdem ist laut Kart auch das Krafttraining für den Unterkörper wichtig, da so Muskeln aktiviert werden, die für Stabilität sorgen. Beispielsweise können Wadenheben, Hochheben mit den Zehen (also ein Handtuch oder einen Stift nur mit den Zehen hochzuheben) und Übungen, bei denen die Füße durchgedrückt und angezogen werden, die Kraft der Knöchel und Waden verbessern.

Was du sonst noch tun kannst? Darauf achten, dass du die richtigen Schuhe trägst.