Wie bleibe ich beim Training zu Hause motiviert?

A:

Weißt du was, MIA? Du bist nicht alleine. In meinem Senior-Jahr im College hatte ich auch Motivationsprobleme.



Ich war so oft verletzt. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen, um laufen zu gehen. Ich verlor meinen Fokus. Die WNBA steckte gerade in den Startlöchern, aber ich dachte nicht im Traum daran, Profi zu werden. Aber ich war auch Teamkapitänin und wusste, dass ich meine Basketballkarriere am College erfolgreich abschließen wollte. Ich wollte ein Vorbild für meine Teamkameradinnen sein und das zu Ende bringen, was ich angefangen hatte.



Mach dir nichts daraus, wenn dir mal die Motivation fehlt. Das passiert ALLEN Athletinnen und Athleten.



Als ich in dieser Situation war, habe ich mich irgendwann gefragt: "Warum spiele ich eigentlich?" Als Kind hatte ich einfach Spaß. Im College war das dann allerdings nicht immer so. Warum also machte ich weiter? Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, merkte ich, dass ich auf diese Weise meinen Eltern etwas zurückgeben wollte. Sie hatten mein Potenzial erkannt und mir geholfen, weiterzukommen. Ich wollte ihnen zeigen, wie dankbar ich war, indem ich jeden Tag einfach mein Bestes gab.



Das ist mein "Warum", mein Grund. Nachdem ich erkannt hatte, warum ich spiele, konnte ich mich allen Herausforderungen stellen, egal ob als Spielerin oder als Trainerin.



Wir beide wissen, dass Basketball viel Arbeit bedeutet, wenn man auf Wettkampfniveau spielt. Ohne dein "Warum" schaffst du es auf Dauer nicht, morgens für dein Training aufzustehen oder den Ball auch dann in die Hand zu nehmen, wenn deine Teamkameraden und dein Trainer nicht dabei sind. Damit dein "Warum" auch langfristig funktioniert, muss es größer als dein Ego sein und auch größer als der Sport. Denn wenn es für dich nur darum geht, die Meisterschaft zu gewinnen, was machst du denn, nachdem du das erreicht hast?