Eine schwere Niederlage verdauen

Du sagst, dass mache Spielerinnen in deiner Mannschaft nicht so talentiert sind. OK, das kommt vor. Die Frage ist, wie du dich an diese Situation anpasst. In Anbetracht der Tatsache, dass deine Mannschaft überwiegend aus jüngeren Spielerinnen besteht, könntest du die Rolle der Kapitänin übernehmen. Inspirier sie dazu, zu zeigen, was in ihnen steckt. Ich bin schon immer fasziniert vom psychologischen Aspekt des Sports. Tatsächlich habe ich im College Neurowissenschaften studiert. Du weißt wahrscheinlich intuitiv, dass du besser spielst und schneller lernst, wenn du selbstbewusst und zuversichtlich bist. Dein Selbstvertrauen zu stärken ist also ein guter Anfang.



Als ich noch gespielt habe, habe ich immer versucht, das Selbstvertrauen meiner Mannschaftskolleginnen zu stärken. Ich gab ihnen beispielsweise High-Fives und sagte Dinge wie "Du hast heute wirklich super gespielt" zu ihnen. Manchmal bot ich auch an, sie nach Hause zu fahren, und nutzte diese Gelegenheit, um mit ihnen darüber zu sprechen, was beim Spiel gut lief. All das hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ihnen geholfen, über die Grenzen hinauszugehen, die sie sich vermutlich selbst gesetzt haben. Außerdem konnte ich so eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und das ist schlussendlich auch das, woran man sich später erinnert. Siege und Niederlagen sind dann nicht mehr so wichtig.



Du magst zwar denken, dass du jetzt das letzte Mal die Chance hast, dich zu beweisen, doch du schränkst dich damit nur selbst ein. Als mir im Jahr 2000 meine erste Stelle als Tennis- und Basketballcoach angeboten wurde, dachte ich mir, dass Coach ja gar kein richtiger Job sei. Jetzt, 20 Jahre später, könnte ich nicht glücklicher sein. Für dich bedeutet das Folgendes: Auch wenn du schon bald nicht mehr für deine High School spielst, muss deine sportliche Karriere nicht zwingend vorbei sein (es sei denn, du willst es so). Du allein entscheidest, wann und wie du mit etwas aufhörst.



Coach Banghart