Cool bleiben und auch unter Druck treffen

Zunächst einmal: Ich weiß, wovon du sprichst, LAG.



Ich hatte in so vielen Spielen das Gefühl, richtig schlecht performt zu haben, aber als ich mir dann die Aufzeichnungen ansah, merkte ich, dass ich gar nicht so schlecht war wie gedacht. Ich will damit das Gefühl, dass du beim Spiel hast, nicht herunterspielen, aber wir tendieren dazu, unsere Fehler größer zu machen, als sie eigentlich sind.



Eine der wichtigsten Lektionen in diesem Zusammenhang lernte ich von meinem Fußballtrainer in der Mittelstufe. Als ich nach einem Spiel mal wieder völlig enttäuscht von meiner Leistung war, sagte er: "Es gibt kein perfektes Spiel. Versuch einfach nur, in jedem Spiel der Perfektion so oft wie möglich nahe zu kommen." Mit anderen Worten: Du wirst nie perfekt sein, aber du wirst immer wieder einen perfekten Pass, einen perfekten Wurf oder eine perfekte Abwehraktion schaffen.



Bitte doch einfach mal jemanden, dem du vertraust, dir ein realistisches Bild zu geben. Setz dich mit deinem Coach hin, geh mit ihm oder ihr deine Statistiken durch und schau, ob sie deiner Wahrnehmung entsprechen. Die meisten, die das Gefühl haben, schlecht zu spielen, denken dabei nur an Würfe. Aber du musst alle Zahlen im Blick behalten. Wenn sich in den richtigen Bereichen ein Aufwärtstrend abzeichnet, bist du auf dem richtigen Weg zu echter Perfektion.