So steigerst du deine Ausdauer und dein Durchhaltevermögen beim Laufen

Egal, ob du Laufanfänger:in bist oder für einen Marathon trainierst: Ausdauer und Kondition sind wertvolle Eigenschaften. Tatsächlich kann der Aufbau von Ausdauer und Kondition dir helfen, länger zu laufen, ohne müde zu werden.

Ausdauer und Stamina können durch ein Trainingsprogramm erreicht werden, das eine starke aerobe Grundlage aufbaut. Hier erfährst du, wie die Verbesserung deines VO2max und deiner Laktatschwelle zu leichteren, längeren Läufen führen kann. Wir bieten auch einen Trainingsplan an, der dir dabei hilft.