7 Minute Family Workout

Detox From Your Desks

Dieses 7-minütige Ganzkörper-Workout lockert den Körper nach der vielen Arbeit am Schreibtisch. Wenn all die Kids in deinem Leben also mehr Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen verbracht haben als nötig, dann ruf sie zusammen und bring sie spielerisch in Bewegung.



Ihr wollt noch mehr Spaß? Dann haltet die Knee Hugs etwas länger. Wer zuerst das Gleichgewicht verliert, muss noch eine Runde machen. Und wer am längsten stehen bleibt, darf einen neuen Move für die ganze Familie vorschlagen.



Du suchst noch mehr Spiele und Aktivitäten, um Kinder in Bewegung zu bringen? Dann such auf der NTC App nach Workouts für die ganze Familie.