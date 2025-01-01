Tenues et vêtements d'été(152)

Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
64 $
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
26 $
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
68 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
80 $
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
60 $
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Jordan Sport Crossover
Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
85 $
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
150 $
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
85 $
Nike Primary
Nike Primary Haut sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary
Haut sans manches Dri-FIT pour homme
68 $
Nike Club
Nike Club Short en molleton Flow pour homme
Nike Club
Short en molleton Flow pour homme
68 $
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
75 $
Jordan Sport
Jordan Sport Haut à manches courtes Diamond pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Haut à manches courtes Diamond pour femme
50 $
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
80 $
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
68 $
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
55 $
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
55 $
Nike Swoosh High Support
Nike Swoosh High Support Brassière de sport réglable non rembourrée pour femme
Meilleure vente
Nike Swoosh High Support
Brassière de sport réglable non rembourrée pour femme
75 $
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
55 $
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Meilleure vente
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
75 $
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Veste de running pour homme
Meilleure vente
Nike Impossibly Light Windrunner
Veste de running pour homme
150 $
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
68 $
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
75 $
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
55 $
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
55 $
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
Meilleure vente
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour homme
64 $
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour ado
28 $
Nike Club
Nike Club Short en molleton Alumni pour homme
Nike Club
Short en molleton Alumni pour homme
75 $
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight Chaussettes de running hautes de compression
Nike Spark Lightweight
Chaussettes de running hautes de compression
65 $
Nike Club
Nike Club Short en maille pour homme
Nike Club
Short en maille pour homme
55 $
Jordan Sport
Jordan Sport Débardeur Diamond pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Débardeur Diamond pour femme
50 $
Jordan Sport
Jordan Sport Legging pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Legging pour femme
75 $
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Short pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Short pour homme
110 $
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
110 $
Nike One
Nike One Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Pantalon taille haute repliable Dri-FIT pour femme
85 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
68 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
80 $
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Haut de foot à manches courtes pour ado
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Strike
Haut de foot à manches courtes pour ado
50 $
Nike One Swoosh
Nike One Swoosh Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Swoosh
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
55 $
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour ado
35 $
Nike
Nike Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
68 $
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
55 $
Nike ACG « Lungs »
Nike ACG « Lungs » Tee-shirt à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
Nike ACG « Lungs »
Tee-shirt à manches longues pour homme
68 $
Nike Trail
Nike Trail Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
80 $
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantalon de jogging haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary Fleece
Pantalon de jogging haute performance Dri-FIT UV pour homme
100 $
Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
68 $
Nike Swift
Nike Swift Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
64 $
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Débardeur court ajusté côtelé pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
Débardeur court ajusté côtelé pour femme
55 $
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé T-shirt Dri-FIT pour ado
Kylian Mbappé
T-shirt Dri-FIT pour ado
38 $

Vêtements d'été : donne-toi à fond

À la belle saison, nos tenues d'été t'aident à rester au frais. Nous utilisons des tissus légers et respirants qui favorisent la circulation de l'air autour de ton corps. De plus, nos coupes épurées te permettent de bouger librement. Opte pour des débardeurs et des shorts qui offrent une protection minimale, ou choisis des t-shirts à manches longues et des pantalons longs qui te mettent bien à l'abri du soleil.


Reste au frais


Chez Nike, nous savons que repousser tes limites exige que tu transpires. C'est pourquoi notre ligne d'habits d'été intègre notre célèbre matière Dri-FIT. Ses fibres techniques évacuent l'humidité vers la surface du tissu, pour qu'elle sèche rapidement. Cela t'assure fraîcheur et concentration, plus longtemps. Pour un confort optimal, sélectionne des vêtements Nike pour l'été dotés d'empiècements en mesh. Nous les plaçons dans les zones qui ont tendance à chauffer afin de favoriser la circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.


Protège-toi du soleil


Ta passion, c'est le running, les randonnées, les sports de raquette ? Si tu t'entraînes dehors, tu dois te protéger du soleil. Nos tenues pour l'été anti-UV empêchent les rayons UVA et UVB d'atteindre les zones que les vêtements couvrent. Des détails pratiques comme des manches à ouvertures pour les pouces tiennent tout en place, tandis que les tissus extensibles augmentent la liberté de mouvement.


Une performance qui part des pieds


Ta réussite repose sur des bases solides quand tu sélectionnes une paire de chaussures de qualité supérieure au sein de notre collection été. Nos semelles extérieures variées s'adaptent à tes activités. Pour les entraînements sur surface dure, opte pour des semelles extérieures légèrement texturées et en caoutchouc. Elles te procurent l'adhérence et la résistance nécessaires pour tenir la distance. Tu t'entraînes dans la nature ? Nos chaussures de randonnée et de trail sont dotées de crampons techniques qui assurent ta stabilité sur les terrains accidentés. Question amorti, notre mousse réactive absorbe les chocs et les impacts afin de réduire l'épuisement et le risque de blessure. Découvre une bonne sensation de rebond dynamique dans des baskets équipées de nos unités Nike Air innovantes. Elles absorbent l'énergie de ton mouvement, puis reprennent leur forme de façon à te propulser vers ta prochaine foulée.


Des vêtements d'été performants pour les futures stars


Nous sommes convaincus que les jeunes athlètes méritent la même qualité que les idoles qui les inspirent. C'est pourquoi nos vêtements d'été pour enfant intègrent des tissus extensibles qui favorisent une liberté de mouvement absolue. Tu découvriras aussi des matières anti-transpiration qui évacuent la chaleur et l'humidité tout en assurant plus de confort. Si la température baisse, les enfants peuvent enfiler des vêtements légers qui les protègent des courants d'air et préservent la chaleur.


Move to Zero de Nike


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.