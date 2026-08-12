Shorts de running avec poches : la liberté d'explorer
Des runs après le travail aux aventures sur les sentiers le week-end, nos shorts de running avec poches t'accompagnent dans toutes les situations. Parfaits pour ranger ton téléphone, tes cartes ou d'autres indispensables, ils possèdent des détails pratiques et des caractéristiques haute performance.
Quand tu veux battre ton record personnel, les petits détails font toute la différence. C'est pourquoi nous fabriquons nos shorts de running avec des poches pour téléphone : tu peux courir plus loin sans avoir à te soucier de tes objets de valeur. En plus, chaque modèle est pensé pour t'offrir un maximum de confort : grâce aux matières extensibles et aux fentes latérales au niveau des jambes, tu peux bouger librement. Les tailles élastiques et les cordons de serrage intérieurs assurent une coupe sécurisée et ajustable. Pour une visibilité optimale dans la pénombre, choisis des shorts de running avec poches dotés de détails réfléchissants.
Entraînements au marathon, sprints survoltés ou joggings au parc en famille, quelle que soit l'activité que tu préfères, tu vas forcément avoir chaud. Quand tu choisis un short de running Nike avec poches, opte pour des modèles faits avec notre tissu innovant Nike Dri-FIT : ses fibres évacuent la transpiration de la peau pour sécher rapidement et te permettre de rester au frais et au sec plus longtemps. Opte pour des shorts de running à poches zippées fabriqués avec des matières légères et respirantes, idéales pour rester à l'aise pendant que tu enchaînes les kilomètres.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des shorts de running avec poches portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.