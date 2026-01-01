M 7 / W 8.5 M 7.5 / W 9 M 8 / W 9.5 M 8.5 / W 10 M 9 / W 10.5 M 9.5 / W 11 M 10 / W 11.5 M 10.5 / W 12 M 11 / W 12.5 M 12 / W 13.5 M 14 / W 15.5