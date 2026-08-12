Chaussures et Baskets Montantes pour Femme

(17)
Nike Diamond Showcase MTL
Nike Diamond Showcase MTL Chaussures de baseball à crampons
Dernières sorties
Nike Diamond Showcase MTL
Chaussures de baseball à crampons
150 $
Nike Mercurial Superfly 11 Academy « Kylian Mbappé »
Nike Mercurial Superfly 11 Academy « Kylian Mbappé » Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Dernières sorties
Nike Mercurial Superfly 11 Academy « Kylian Mbappé »
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
135 $
Nike Diamond Showcase MCS
Nike Diamond Showcase MCS Chaussure à crampons de baseball
Dernières sorties
Nike Diamond Showcase MCS
Chaussure à crampons de baseball
140 $
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Chaussure de foot en salle
Dernières sorties
Nike Phantom 6 High Club
Chaussure de foot en salle
95 $
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
Nike Phantom 6 High Academy
Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
125 $
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
125 $
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Chaussure de foot en salle montante
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Chaussure de foot en salle montante
95 $
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Chaussure de foot montante pour surface synthétique
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Chaussure de foot montante pour surface synthétique
95 $
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
Air Jordan 1 High OG "Khaki" Chaussure pour femme
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Crampons de foot pour terrain sec
Nike Phantom 6 High Pro
Crampons de foot pour terrain sec
210 $
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 High Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
365 $
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
Nike Phantom 6 High Elite
Crampons de foot pour terrain sec
365 $

25 % de rabais au panier

Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
225 $

25 % de rabais au panier

Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
135 $

25 % de rabais au panier

Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Stock épuisé
Nike Phantom 6 High Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
365 $

25 % de rabais au panier

Nike United Mercurial Superfly 10 Elite
Nike United Mercurial Superfly 10 Elite Chaussure de foot à crampons montante pour terrain sec
Nike United Mercurial Superfly 10 Elite
Chaussure de foot à crampons montante pour terrain sec
40 % de réduction

Baskets montantes pour femme : atteignez de nouveaux sommets

Avec leurs cols montants caractéristiques et leurs lignes épurées, nos chaussures montantes pour femme sont emblématiques. Découvrez des chaussures de sport résistantes qui vous permettront de donner le meilleur de vous-même.


Nos baskets montantes pour femme sont conçues dans le but de favoriser le confort. Le rembourrage du col maintient mieux votre cheville quand vous marchez, tandis que la mousse confortable sous le pied donne du rebond à chacun de vos pas. Et ce n'est pas tout : l'amorti de nos baskets montantes pour femme, à l'origine pensé pour jouer au basket, procure un confort léger, que vous soyez sur le terrain ou dans la rue. Les semelles extérieures en caoutchouc avec des cercles de pivot classiques renforcent l'adhérence de vos foulées, tout en faisant un clin d'œil au style traditionnel du basketball.


Vous voulez vous affirmer ? Allez-y à fond grâce à des baskets aux coloris originaux. Explorez notre collection de chaussures de sport montantes femme dans des teintes vibrantes. Vous trouverez par exemple des empiècements contrastants en cuir et daim rehaussés de logos Swoosh oversize qui ne passeront pas inaperçus.