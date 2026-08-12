  1. Running
    2. /
  2. Chaussures

Chaussures de Running Blanches pour Femme

(16)
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Structure Plus
Chaussure de running sur route pour femme
210 $

25 % de rabais au panier

Nike Structure 26
Nike Structure 26 Chaussure de running sur route pour femme
Nike Structure 26
Chaussure de running sur route pour femme
180 $
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
+5
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
190 $
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
270 $
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
180 $
Nike Dragonfly XC 2
Nike Dragonfly XC 2 Chaussure de cross-country à pointes
Nike Dragonfly XC 2
Chaussure de cross-country à pointes
210 $
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour femme
225 $
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Alphafly 3
Chaussure de course sur route pour femme
375 $

25 % de rabais au panier

Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Revolution 8
Chaussure de running sur route pour femme
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Mind 002
Nike Mind 002 Chaussures d'avant-match pour femme
Bientôt disponible
Nike Mind 002
Chaussures d'avant-match pour femme
180 $
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Chaussure de running sur route pour femme
Nike Vomero Premium
Chaussure de running sur route pour femme
285 $
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6
Chaussure de course sur route pour femme
225 $

25 % de rabais au panier

Nike Mind 002
Nike Mind 002 Chaussures d'avant-match pour femme
Nike Mind 002
Chaussures d'avant-match pour femme
180 $
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Quest 6
Chaussure de running sur route pour femme
15 % de réduction
Nike Journey Run
Nike Journey Run Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Journey Run
Chaussure de running sur route pour femme
15 % de réduction
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Chaussure pour homme
Stock épuisé
Nike Ava Edge
Chaussure pour homme
190 $

Chaussures de running blanches pour femme : booste tes performances

Chez Nike, nous sommes fiers de soutenir la compétition féminine depuis 1979, date à laquelle nous nous sommes associés à l'International Runners' Committee pour promouvoir l'égalité dans les épreuves de distance. Aujourd'hui, nos chaussures de running blanches pour femme aident les runneuses du monde entier à améliorer leurs performances. Nos semelles extérieures sont conçues pour s'adapter à la surface sur laquelle tu cours. Nos empeignes en mesh souple suivent chacun de tes mouvements. Notre amorti exceptionnel protège tes articulations et tes muscles.


Parce que cette discipline peut être exigeante pour ton corps, nous concevons nos chaussures de course blanches pour femme avec un maintien intégré spécialisé. Les paires dotées d'unités Nike Air t'offrent la protection et l'amorti nécessaires pour courir en toute confiance. En plus, nos matériaux légers révolutionnaires absorbent les chocs sans ajouter de poids ni t'encombrer. Tu profites d'une sensation de rebond qui te propulse à chaque foulée, pour rester toujours prête à relever ton prochain défi.


Pour réussir un bon run, il faut partir sur de bonnes bases. Nos chaussures de running blanches pour femme sont dotées d'une semelle extérieure adaptée à tes besoins. Les designs en caoutchouc légèrement texturé sont ultra-résistants, parfaits pour aborder les surfaces lisses et dures telles que les trottoirs ou le bitume. Pour les épreuves sur piste, choisis nos chaussures de course blanches à pointes pour femme. Elles offrent plus d'accroche pour donner de la puissance à ton élan et t'assurer une bonne réception en toute confiance. Côté trail, nos chaussures sont dotées de crampons multidirectionnels profonds pensés pour les terrains accidentés et glissants.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Nous recyclons aussi des bouteilles en plastique, des tapis et des filets de pêche usagés pour produire des fibres haute performance pour nos vêtements. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures de running blanches pour femme portant la mention « Matières Durables » : elle signifie que nos modèles sont fabriqués avec au moins 20 % de matières recyclées.