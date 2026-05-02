Sweat à capuche en molleton Nike Football Brazil Club pour homme

Brazil Club

68,99 $ 115 $ 40 % de réduction

Ce classique du quotidien est revisité avec des motifs du Brésil pour afficher ta fierté. Un basique confortable que tu ne voudras plus quitter. Il est conçu en molleton d'épaisseur moyenne, lisse à l'extérieur et avec des boucles non brossées à l'intérieur. Ce sweat à capuche décontracté est respirant et assez confortable pour être porté toute l'année.

Avantages Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.

Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.