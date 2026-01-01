Chaussure de basket A'ja Wilson A'Two « WNBA 30th »

A'Two « WNBA 30th »
Chaussure de basket A'ja Wilson
A'ja court sur le terrain à pleine vitesse, tout le temps. C'est pourquoi nous avons rendu la A'Two plus réactive que le modèle d'origine. Si tu penses pouvoir suivre le rythme de la M'VP, vas-y à fond avec un amorti souple couplé à un puissant Air Zoom pour une foulée encore plus dynamique.
- Couleur affichée : Noir/Multicolore/Metallic Silver
- Article : IH1137-001
A'Two « WNBA 30th »
A'ja court sur le terrain à pleine vitesse, tout le temps. C'est pourquoi nous avons rendu la A'Two plus réactive que le modèle d'origine. Si tu penses pouvoir suivre le rythme de la M'VP, vas-y à fond avec un amorti souple couplé à un puissant Air Zoom pour une foulée encore plus dynamique.
Standing Ovation
Ce design spécial célèbre le trentième anniversaire de la WNBA en combinant le logo originel de la ligue et les légendaires couleurs chromées pour saluer les pionnières qui ont suscité l'espoir chez les jeunes basketteuses comme A'ja. C'est un hommage à toutes les joueuses qui ont enfilé des baskets par le passé, aux stars d'aujourd'hui et aux basketteuses de demain.
Cours sans jamais t'arrêter
La mousse Cushlon 3.0 offre un amorti et une réactivité optimaux qui te permettent de sprinter d'un bout du terrain à l'autre. Une couche souple de mousse supplémentaire sur le dessus offre confort et maintien.
Tu as ce qu'il te faut ? Fonce !
L'unité Air Zoom à l'avant-pied, placée sous la semelle intermédiaire, donne encore plus de force à ta première foulée lorsque tu fonds sur le panier. Une plaque au milieu du pied offre une grande stabilité pour les mouvements dynamiques.
Arrête-toi net
Notre motif d'adhérence à chevrons te permet de faire des arrêts soudains et de changer de vitesse sur commande. Un contrefort de talon moulé injecté stabilise et maintient ton pied.
Maintien
L'empeigne résistante épouse la forme de ton pied, te gardant bien en place lorsque te contrôles tes adversaires en défense ou que tu les dépasses avec le ballon.
Style respirant
En clin d'œil à l'asymétrie caractéristique d'A'ja, nous avons ajouté des panneaux aérés sur un côté de la chaussure pour les moments où le jeu s'intensifie.
Détails du produit
- Couleur affichée : Noir/Multicolore/Metallic Silver
- Article : IH1137-001
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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A'Two « WNBA 30th »
Domine comme A'ja avec l'unité Air Zoom réactive et dévoile un jeu puissant et implacable.
Avantage
Énergie démultipliée
Ressenti du terrain
Réactif
Conçue pour
Polyvalence et efficacité
Maintien
Standard
Caractéristiques techniques
Poids de la chaussure
Environ 385 g (pointure 42.5 pour homme)
Drop
Environ 6 mm
Quoi de neuf ?
- L'unité Air Zoom à l'avant-pied booste la réactivité pour un jeu plus agressif.
- La plaque au milieu du pied apporte de la stabilité pour les pivots et les jabs.
- L'empeigne moulée permet un meilleur maintien du pied.
- Les empiècements respirants permettent à l'air de circuler au niveau des pieds, même quand le match s'éternise.
Derrière le design
« Quand je porte la A’Two, je sais que je reste solide sur mes appuis, légère dans mes sauts, et bien sûr élégante avec ce rose. Elle me donne la confiance pour jouer exactement comme j'en ai envie. »
A'ja Wilson
Attaquante, Aces de Las Vegas