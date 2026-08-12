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Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme - Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Chaussure pour homme

20 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.


  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

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Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.

Avantages

  • Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9811-001

Avis (14)

4.9 étoiles

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

  • Good shoes, but

    Leighton16d567858ada4ee68bcdad6b5b02c726

    Nice shoes, but why pink laces as an alternative? They just look bad. How did Nike not think black or red laces would look good with black and red shoes, but thought yeah pink looks nice. The brown bottom is also a bit weird, black or red would look better. Other than those two the shoes are nice and comfy

Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme

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