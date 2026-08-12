Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

187,99 $ 235 $ 20 % de réduction

Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.

Avantages Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.

Unité Nike Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.