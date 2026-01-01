Retour à la rechercheNike Factory Store - West JordanFermé • Ouvre à 10 h 00Jordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US8012821269Consulter l'itinéraireHoraires du magasindim.: 11 h 00 - 18 h 00lun. - sam.: 10 h 00 - 21 h 00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Devenir MembreLes nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.Experts NikeBénéficie de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe de spécialistes.Le shopping facilitéEssayez vos articles pendant 60 jours et profitez des retours sans reçu pour tous les produits en tant que Membre Nike.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USFermé • Ouvre à 10 h 00Nike Factory Store - LehiOutlets at Traverse Mountain3700 N Cabelas Blvd STE 301Lehi, UT, 84043-3882, USFermé • Ouvre à 10 h 00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USFermé • Ouvre à 10 h 00