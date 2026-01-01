Nike Factory Store - West Jordan

Nike Factory Store - West Jordan

Fermé • Ouvre à 10 h 00

Jordan Landing

3736 W Center Park Dr.#120

West Jordan, UT, 84084-5534, US

8012821269

Consulter l'itinéraire

Horaires du magasin

dim.: 11 h 00 - 18 h 00
lun. - sam.: 10 h 00 - 21 h 00

Services

  • Retrait de commande

    Retrait de commande

    Achetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.

  • Devenir Membre

    Devenir Membre

    Les nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.

  • Experts Nike

    Experts Nike

    Bénéficie de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe de spécialistes.

  • Le shopping facilité

    Le shopping facilité

    Essayez vos articles pendant 60 jours et profitez des retours sans reçu pour tous les produits en tant que Membre Nike.

  • Promotions Nike Factory

    Promotions Nike Factory

    Les modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.

Magasins à proximité