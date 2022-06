Comment une routine sportive peut aider à lutter contre la dépression et l'anxiété

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'exercice physique contribue à améliorer l'humeur et à réduire l'anxiété. Dans un premier temps, il détourne l'attention de ce qui cause des symptômes dépressifs ou de l'anxiété.



L'un des avantages les plus connus de l'exercice physique est qu'il augmente la sécrétion des hormones du plaisir dans l'organisme, notamment les endorphines, la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine. Lorsque le corps est envahi par ces substances chimiques énergisantes et stimulantes, les sentiments d'anxiété et de stress peuvent s'en trouver considérablement réduits, explique Carla Marie Manly, psychologue clinique qui travaille avec des personnes souffrant d'anxiété et de dépression.



L'exercice physique stimule également la libération du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), une molécule qui joue un rôle capital dans la préservation de connexions cérébrales saines, selon une étude publiée en 2017 dans la revue Frontiers in Psychology. Celle-ci démontre une corrélation entre de faibles concentrations de BDNF et la dépression ainsi que les tendances suicidaires.



« L'un des aspects remarquables d'une pratique physique régulière est sa capacité à pousser le cerveau à devenir une version plus saine et meilleure de lui-même », explique Ben Spielberg, neuroscientifique fondateur et PDG des centres TMS & Brain Health basés en Californie du Sud.



Bien entendu, il ne faut pas oublier que la dimension sociale de l'exercice physique peut être bénéfique pour votre santé mentale. « L'activité physique peut rapprocher les gens, les rendre plus confiants dans les interactions sociales et réduire l'anxiété dans diverses circonstances », continue Ben Spielberg.