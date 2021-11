Choisir les bonnes chaussures pour les entraînements HIIT

Un entraînement de haute intensité nécessite d'adopter une tenue adaptée, résistante et anti-transpiration. Au cours d'un entraînement HIIT, vous allez enchaîner de nombreux mouvements multidirectionnels : sur le côté, des montées et descentes, des bonds, des à-coups et des sauts. Vous avez besoin de vêtements et de chaussures de sport conçus pour ces types d'exercices. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la meilleure tenue HIIT.

1. Optez pour des articles anti-transpiration

Pour la plupart des personnes, haute intensité et transpiration vont de pair. La transpiration prouve que vous travaillez dur : c'est bon signe. La transpiration peut malgré tout être un frein à vos performances si vos vêtements ne peuvent pas la réguler.

Des tissus comme le coton retiennent la transpiration, entravent la circulation de l'air et n'évacuent pas l'humidité de votre peau. Votre corps a alors du mal à se thermoréguler. Vous avez chaud et ressentez une impression de lourdeur, ce qui vous ralentit. Choisissez des matières anti-transpiration qui resteront fraîches et confortables. La technologie Nike Dri-FIT contribue à évacuer la transpiration de votre peau vers la surface où elle peut s'évaporer.

2. Choisissez entre coupe ajustée ou coupe ample

La coupe ample est plus adaptée à certains entraînements. Lorsqu'il s'agit de HIIT, préférez toutefois des vêtements ajustés. Des tissus moulants et souples vous garantiront confort et amplitude de mouvement complète, et ils sont plus adaptés pour les entraînements de haute intensité.

Des vêtements moulants vous apporteront plus d'agilité et une bonne aérodynamique. Pour les entraînements HIIT qui impliquent des mouvements intenses comme les sauts ou les changements de direction, vos vêtements ne doivent pas être une gêne. Qui plus est, une tenue de sport ajustée améliore la circulation du sang ainsi que l'apport en oxygène tout en gardant vos muscles au chaud durant l'entraînement.