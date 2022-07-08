Il n'est pas indispensable de prendre un petit déjeuner avant un entraînement d'intensité légère à modérée d'une heure ou moins. Le yoga, le Pilates, la marche rapide, les cours de danse ou encore les balades à vélo sont des exemples de ce type d'entraînement. Dans ce cas, libre à vous de prendre une collation ou un petit déjeuner avant l'entraînement. Certaines personnes ressentent des nausées ou de la fatigue lorsqu'elles s'entraînent sans avoir mangé avant. Dans ce cas, manger une portion d'un aliment riche en glucides (un fruit, par exemple) fera parfaitement l'affaire. Les fruits étant digérés plutôt rapidement, l'organisme pourra se servir immédiatement de ces glucides pour les transformer en énergie. De plus, manger un fruit 20 à 30 minutes avant un cours de fitness ou une séance d'entraînement intense à la maison ne causera en général pas de troubles gastro-intestinaux (GI).

En pratiquant des formes d'exercice plus intenses, comme le long run, l'entraînement HIIT ou la musculation, les personnes peuvent avoir besoin de quelque chose de plus consistant pour les aider à tenir le coup. Pour ces entraînements plus intenses, essayez de manger deux portions de glucides. Prenez par exemple un toast accompagné d'un fruit, ou bien un sandwich au beurre de cacahuète. (Conseil de pro : la deuxième option offre un équilibre parfait de trois macronutriments clés !)

Avez-vous prévu de bouger pendant plus de 90 minutes ? Si la réponse est oui, il est indispensable que vous preniez un petit déjeuner encore plus copieux. Il devra être composé de glucides complexes (ceux qui contiennent des fibres), de protéines et d'une petite quantité de lipides, qui vous aideront à maintenir votre énergie tout au long de l'entraînement. Par exemple, vous pouvez opter pour un smoothie aux fruits en y ajoutant des protéines en poudre, un parfait au yaourt grec, porridge de flocons d'avoine « overnight », un sandwich aux œufs ou bien encore un bol de céréales avec du lait. Les glucides représentent la principale source d'énergie pendant l'activité physique. Lorsque vous faites du sport pendant plus de 60 minutes, un supplément de glucides durant votre séance peut être nécessaire, afin de maintenir vos niveaux d'énergie.

Mais encore une fois, si vous aimez faire du sport le matin et que l'idée de manger quelque chose avant vous déplaît, nul besoin de vous forcer. Notez toutefois que l'hypoglycémie (ou la chute anormale du taux de sucre dans le sang) peut parfois survenir au cours de l'entraînement lorsque le corps est à jeun. Selon une étude publiée en 2020 dans le Journal of Sports Medicine, il est recommandé de pratiquer un entraînement à jeun et d'intensité modérée avant de se lancer dans une activité plus intense (toujours à jeun), afin de prévenir l'hypoglycémie.

Comme toujours, nous vous conseillons de consulter votre médecin ou un diététicien pour vous assurer que tous vos besoins sont satisfaits.