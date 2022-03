Les aliments à privilégier avant une course d'après les diététiciens

Plus précisément, explorez le domaine de l'alimentation tout au long de votre cycle d'entraînement, et pas seulement dans les jours qui précèdent une course importante. Si vous comptez participer à une course de fond comme un semi-marathon, un marathon ou un ultra-marathon, vous avez certainement intégré au moins une fois par semaine un run plus long à votre programme de préparation, affirme Chris Bennett, Global Head Coach du Nike Run Club. Pour la plupart des runners et runneuses, c'est le moment idéal pour tester des aliments et des boissons et voir ce qui fonctionne ou pas, que ce soit avant ou pendant votre run.

On peut notamment citer le cas de la caféine, ajoute-t-il. Bien qu'il ait été prouvé qu'une consommation modérée de caféine contribuait à lutter contre la fatigue durant les activités sportives d'endurance, le coach Bennett constate qu'il faut procéder par tâtonnements pour trouver la quantité (et le type de caféine) qui fonctionne le mieux sur soi. Par exemple, si le fait de mâcher un chewing-gum à la caféine juste avant un run provoque trop d'agitation chez vous, une tasse de café contenant la même dose de caféine n'aura pas les mêmes effets négatifs et pourra même vous donner un coup de fouet.

La meilleure option peut même consister à ne rien prendre du tout juste avant un run, explique Chris Bennett, tant que vous avez pris un repas au moins une heure avant la course. Cela peut impliquer de faire l'impasse sur le gel ou la barre énergétique que vous prenez habituellement sur la ligne de départ, conseille-t-il. Ces compléments sont faits pour refaire le plein d'énergie en cours de run. Même si certains adeptes du running ne jurent que par eux à mi-course, ces compléments ne sont généralement pas l'option idéale pour démarrer la course du bon pied, précise le coach. En particulier si vous parcourez une distance courte, comme un 5 km ou un 10 km.