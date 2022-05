Pas de limites à l'imagination : le pouvoir de l'Air

L'innovateur à l'origine de la Air, Bill Peterson, se rappelle que l'équipe ne devait pas en parler à des personnes extérieures à Nike, « parce qu'ils allaient découvrir à quel point nous étions stupides ». Mais sans eux, cette inclination à être audacieux dans la théorie et à apprendre et essayer dans la réalité aurait aujourd'hui disparu. Retrouvez-nous dans la vidéo ci-dessus et dans des lieux emblématiques pour en savoir plus sur l'aventure Air et écrire le prochain chapitre avec Nike By You.