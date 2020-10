À la rencontre du Paris Alesia Football Club

Ferhat souhaite que le football joue un rôle similaire pour les enfants de sa communauté. Durant ces six dernières années, il s'est attaché à développer le Paris Alésia FC, qui est passé de 80 enfants à plus de 700. La saison dernière, le club a également lancé un programme féminin unique dans la ville, dédié aux jeunes filles de 12 ans et moins, et entièrement dirigé par des coachs féminines. Le football rassemble, Ferhat en est certain. Il nous enseigne des leçons pour la vie ; des leçons qu'il a lui-même apprises sur le terrain.



« Le football a redonné vie à ce stade. Le football a changé la vie de nombreux enfants. Le football a changé ma vie », continue Ferhat. « Le football est une forme d'expression, et on leur répète toujours la même chose : ici, tu vas grandir. »



Dans notre nouvelle série « Premiers appuis », partez à la rencontre de personnes du monde entier, qui sont déterminées à changer leurs communautés et le monde par l'intermédiaire du football et du sport.



Regardez le troisième épisode ci-dessus, continuez à lire ci-après pour en savoir plus sur les acteurs du Paris Alésia FC, et découvrez les épisodes précédents sur le Hackney Wick FC et le Fitzroy Lions SC.