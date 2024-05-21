Mets l'accent sur la progression, pas les performances
Guide de coaching pour les filles
Selon les spécialistes, les filles réussissent mieux au niveau physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à abandonner le sport. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, valoriser et accompagner les jeunes athlètes.
Sentir qu'on s'améliore dans une activité est incroyablement gratifiant. Les filles veulent être accompagnées par des coachs qui valorisent leurs progrès plutôt que le résultat final. C'est comme ça qu'on apprend et que le sport prend tout son sens. Chaque swing, passe, sprint ou tir renforce cet apprentissage. Tout comme chaque tir ou frappe manqué, chute ou erreur.
En coaching, on appelle ça l'« approche de maîtrise » : un ensemble de techniques qui stimulent la motivation et les efforts, développent les aptitudes sportives et réduisent l'anxiété. Les coachs qui s'appuient sur une approche de maîtrise donnent la possibilité aux jeunes athlètes de s'investir pleinement et de s'approprier leur apprentissage. Cette approche se concentre sur :
- Ce que les athlètes peuvent contrôler :
Les coachs qui se concentrent sur ce que les athlètes peuvent contrôler, comme faire des efforts, essayer de nouvelles choses et persévérer face à la difficulté, aident les athlètes à développer des fondamentaux essentiels pour leurs performances, et non à se focaliser uniquement sur les résultats. Mettre l'accent sur ce qui peut être contrôlé aide également les athlètes à comprendre comment tracer son propre chemin et développer sa personnalité sur le terrain.
- Ce que les athlètes peuvent contrôler :
Personne ne devient Serena Williams du jour au lendemain en prenant juste une raquette. Si une joueuse passe son temps à se comparer à Serena ou même à la meilleure de son équipe, elle va forcément être déçue. Il vaut mieux célébrer les petites victoires : la première fois que la balle passe le filet, le plus grand nombre d’échanges réussis, ou le premier service parfait. Ces petites réussites motivent à continuer d'apprendre.
- Ne pas se laisser abattre par ses erreurs :
Contrairement aux garçons, les filles ont tendance à internaliser leurs erreurs trop à cœur, ce qui peut les pousser à abandonner plus vite pour éviter de se sentir mal à l'aise. Apprendre à tourner la page aide les filles à prendre confiance en elles, à se concentrer sur la prochaine partie et à s'amuser.
Les filles veulent savoir qu'elles progressent, pas seulement sur le plan des victoires et des défaites, mais aussi avec les compétences qu'elles développent. Comme s'améliorer prend du temps, il est essentiel de célébrer les victoires du quotidien (développement des compétences, efforts, encouragement et cohésion d'équipe) que les matchs gagnés ou les buts marqués.
Donne-leur toutes les chances de réussir
- Célèbre le développement de leurs compétences
Pour les filles, il ne suffit pas de s'améliorer. Elles ont besoin de savoir qu'elles s'améliorent. Les encouragements et les félicitations sincères, tout comme les retours constructifs et le suivi des progrès les aident à renforcer leur confiance et à essayer de nouvelles choses.
- Récompense chaque contribution
Les membres d'une équipe contribuent de façon différente à différents moments. Chaque contribution compte pour l'équipe. Alors, pense à féliciter la fille qui essaie quelque chose de nouveau, même si elle ne le réussit pas parfaitement. Applaudis les coéquipières qui encouragent à fond les autres, celles qui ont fait plus de passes que la semaine précédente ou qui se sont vraiment données à fond.
- Fais des groupes de même niveau
Dans les activités de groupe, il est utile de regrouper les enfants selon leur niveau. Cette approche stimule le développement des compétences, et permet aux filles de se confronter les unes aux autres plus facilement. En cas de différence de niveau importante, demande aux joueuses les plus douées de t'aider à transmettre leur savoir aux nouvelles joueuses.