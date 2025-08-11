Les meilleures brassières Nike pour fille
Guide d'achat
Disponibles dans une variété de styles, ces brassières de sport pour enfant sont conçues dans une coupe couvrante et confortable.
Quand vient le moment pour une fille de porter sa première brassière ou brassière de sport, elle doit trouver celle qui lui convient le mieux. Pour les filles, il est particulièrement important de choisir un modèle bien ajusté pour qu'elles se sentent confiantes, à l'aise et libres de bouger comme elles le souhaitent. Ces brassières pour enfant disponibles dans une grande variété de styles sont conçues dans une coupe couvrante et confortable, que ce soit pour pratiquer un sport ou au quotidien.
Nike propose des brassières pour enfant avec différents motifs, couleurs, et styles. Que ton ado soit à la recherche d'une brassière de sport pour l'athlétisme ou à porter tous les jours à l'école, il y a une brassière Nike pour chaque situation.
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Chez Nike, les brassières pour les jeunes athlètes sont disponibles dans les tailles XS à XL+, pour des enfants âgés de 7 à 15 ans. Toutefois, si les brassières pour fille n'offrent pas un maintien suffisant, une brassière pour femme peut s'avérer plus adaptée.
Trouve les meilleures brassières Nike pour les jeunes athlètes grâce à ce guide.
Les meilleures brassières Nike pour fille
Pour le sport, les entraînements et toutes les autres activités à fort impact
Pour les jeunes athlètes qui font du sport ou ont des activités à fort impact, une brassière plus enveloppante peut offrir une sensation de maintien adapté et de légère compression pendant l'exercice.
Le modèle Nike Swoosh, par exemple, intègre des bretelles dos nageur plus épaisses et une bande plus large pour un meilleur maintien. Grâce à la technologie Nike Dri-FIT, la brassière Nike Swoosh disperse l'humidité à la surface du tissu, ce qui permet de rester au frais et au sec quand on transpire. Cette brassière (qui existe également en taille pour femme) est disponible dans un large choix de couleurs et d'imprimés, y compris des modèles réversibles.
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Pour tous les jours
Si ton ado a besoin d'une brassière pour jouer ou à porter au quotidien, envisage une brassière légère qui se fait presque oublier.
Parmi ces modèles, il y a la brassière Nike One, conçue dans un tissu extensible et qui couvre parfaitement la poitrine. On trouve aussi la brassière Nike Indy, disponible dans différents styles et modèles.
Pour les adultes comme pour les enfants, la brassière Indy est douce et sans coutures. Ses bretelles plus fines sont super confortables. Elle intègre aussi la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante.
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Comment prendre les mesures pour trouver une taille de brassière pour fille adaptée
1. Mesure le tour de buste, sous la poitrine
Fais le tour de la cage thoracique juste sous la poitrine (qu'on appelle aussi le buste) en maintenant le mètre ruban à l'horizontale. Le mètre ruban doit être confortablement ajusté.
2. Tu n'as pas de mètre ruban ?
Utilise une ficelle (ou même un lacet de chaussure), un stylo et une règle. Enroule la ficelle horizontalement autour de la cage thoracique, juste sous la poitrine (comme tu le ferais avec un mètre ruban), et utilise le stylo pour laisser une marque à l'endroit où les deux bouts se rejoignent. Pose ensuite la ficelle sur une surface plane, et mesure-la à l'aide de la règle pour déterminer le tour de buste, sous la poitrine.
3. Trouve la taille de la brassière…
Utilise la mesure du tour de buste, sous la poitrine, tel que décrit à l'étape 1 ou 2 pour trouver la bonne taille de brassière dans le guide des tailles. Si la mesure tombe entre deux tailles, opte pour la taille la plus grande (une brassière légèrement trop grande sera plus confortable qu'une brassière trop ajustée). * Pour les brassières de sport en taille élargie (+), seule la circonférence change, la longueur et le style restent les mêmes.
Trois conseils pour trouver la brassière de sport adaptée
1. Commence par les bretelles
Tu dois pouvoir passer deux doigts sous les bretelles. Si la bretelle n'est pas assez serrée, fais-lui essayer la taille en dessous. Si elles rentrent dans les épaules, passe à la taille au-dessus.
2. Vérifie le bandeau
Assure-toi que le bandeau n'est pas trop serré. Tu dois pouvoir passer sans forcer deux doigts sous le bandeau. Fais-lui aussi lever les bras au-dessus de la tête, et vérifie que le bandeau de poitrine ne remonte pas, mais reste bien autour de la cage thoracique.
3. À l'épreuve des sauts
C'est parti… demande-lui de sauter ! La poitrine ne devrait presque pas bouger, et elle devrait être bien couverte et maintenue. Si les mouvements sont trop importants pour qu'elle se sente à l'aise ou que ça déborde au niveau du décolleté ou des aisselles, fais-lui essayer une taille pour femme.
Rédaction : Julia Sullivan