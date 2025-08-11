Quand vient le moment pour une fille de porter sa première brassière ou brassière de sport, elle doit trouver celle qui lui convient le mieux. Pour les filles, il est particulièrement important de choisir un modèle bien ajusté pour qu'elles se sentent confiantes, à l'aise et libres de bouger comme elles le souhaitent. Ces brassières pour enfant disponibles dans une grande variété de styles sont conçues dans une coupe couvrante et confortable, que ce soit pour pratiquer un sport ou au quotidien.

Nike propose des brassières pour enfant avec différents motifs, couleurs, et styles. Que ton ado soit à la recherche d'une brassière de sport pour l'athlétisme ou à porter tous les jours à l'école, il y a une brassière Nike pour chaque situation.

(Contenu apparenté : Idées de cadeaux Nike pour les enfants)

Chez Nike, les brassières pour les jeunes athlètes sont disponibles dans les tailles XS à XL+, pour des enfants âgés de 7 à 15 ans. Toutefois, si les brassières pour fille n'offrent pas un maintien suffisant, une brassière pour femme peut s'avérer plus adaptée.

Trouve les meilleures brassières Nike pour les jeunes athlètes grâce à ce guide.