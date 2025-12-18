La Nike Tiempo Maestro transforme chaque occasion en grande victoire

« Les athlètes ont réclamé toutes les qualités du cuir naturel : l'ajustement, le toucher, la confiance, sans freiner les performances », explique Marian Dougherty, Vice President of Global Football Footwear pour Nike. Le Techleather, c'est exactement ça, si ce n'est plus : une matière en accord avec l'héritage de la Tiempo, qui redéfinit les possibles de la chaussure en cuir. »

Comme les autres chaussures de la collection Nike Tiempo, la Tiempo Maestro aide les attaquants et attaquantes créatifs à s'emparer rapidement du ballon. Ce qui différencie la Maestro, c'est sa plaque fendue innovante qui permet au matériau révolutionnaire de l'empeigne de bien envelopper le pied pour une sensation ballon au pied plus homogène.

Les athlètes qui ont testé la Tiempo Maestro rapportent que le nouveau matériau de l'empeigne offre des performances égales même dans des conditions d'humidité extrême, un prérequis pour le plus grand tournoi de foot du monde à l'été 2026. Comme les jeux se déroulent souvent dans des conditions humides, il s'agit d'une avancée significative.

Les caractéristiques supplémentaires de la Maestro comprennent un col en maille et des œillets intégrés qui complètent son empeigne en Techleather. Le résultat ? Un maintien dynamique et un ajustement parfait. Sur la semelle, les crampons coniques torsadés, colorés et en forme de lame, ressortent contre le violet caractéristique de la chaussure pour un look audacieux qui offre une adhérence et un contrôle exceptionnels. Cette puissante combinaison de technologies innovantes permet des virages rapides et une accélération dans les moments critiques, donnant aux athlètes la possibilité de voler le ballon et de marquer.