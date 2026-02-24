JuJu Watkins lance sa première chaussure Nike en collaboration avec LeBron James

JuJu Watkins vient de lancer sa première collaboration avec LeBron James pour des chaussures Nike
Actus produits
Il s'agit de la première sneaker LeBron NXXT Gen signée par la joueuse de basket-ball.
- La LeBron NXXT Gen by JuJu est co-créée par le phénomène du basket JuJu Watkins et le légendaire LeBron James.
- La chaussure est conçue pour le confort et la résistance, avec des caractéristiques réactives pour accompagner les changements de direction rapides sur le terrain.
- LeBron NXXT Gen by JuJu arbore le coloris Silver Lining original et accrocheur.
- La chaussure sera disponible à l'été 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.
Ce n'est un secret pour personne que JuJu Watkins est un phénomène du basket. Elle a débuté sa carrière universitaire en obtenant le meilleur score jamais enregistré parmi les étudiants de première année du pays, et elle ne s'est jamais relâchée depuis. La première athlète à recevoir le titre de All-American et le prix Naismith ajoute une nouvelle distinction à son palmarès : elle est la première athlète à co-créer une chaussure de basket au sein de la plateforme NXXT Gen de LeBron James.
La LeBron NXXT Gen by JuJu s'appuie sur l'expertise de la star de l'USC sur le terrain, avec des touches emblématiques qui mettent en valeur son style unique tout en rendant hommage à son histoire. « Travailler avec LeBron pour cette première chaussure, c'est fou, confie JuJu. Elle reflète mon style de jeu et mon parcours. Pouvoir créer quelque chose pour la nouvelle génération d'athlètes compte énormément pour moi. » JuJu a également déclaré sur Instagram qu'elle avait « vraiment de la chance » de pouvoir participer à cette collaboration.
JuJu a travaillé avec les designers de Nike Basketball pour créer une chaussure qui reflète ses goûts tout en mettant l'accent sur le confort, l'amorti et la résistance pour accompagner les athlètes. La chaussure est conçue pour le terrain, avec des caractéristiques spécialisées pour appuyer tous les éléments de jeu pour lesquels JuJu est connue.
Cette sneaker est dotée d'une semelle intermédiaire en mousse Nike React sur toute la longueur pour une sensation de douceur et de réactivité avec un retour d'énergie optimal. Cette réactivité est conçue pour accompagner les athlètes dans leurs changements de direction rapides sur le terrain. La chaussure est également équipée d'unités Nike Air Zoom à l'avant-pied pour un rebond supplémentaire, que tu aies le ballon ou que tu fasses des mouvements pour l'obtenir.
Le design met en valeur le style unique de JuJu et son attention aux détails avec un Swoosh emblématique de Nike, des lacets épais de 16 mm et un motif floral matelassé sur le col intérieur et la languette. L'arrière de la languette est également orné d'un doodle « By JuJu ».
La chaussure est disponible dans le coloris Silver Lining, un mélange audacieux de teintes métallisées qui captent la lumière et te rendront difficilement invisible sur le terrain. D'autres coloris rendront hommage au quartier de Watts à Los Angeles, d'où est originaire JuJu, ainsi qu'à son nouveau domicile à l'Université de Californie du Sud.
LeBron qualifie JuJu de « formidable ambassadrice du jeu d'aujourd'hui », ajoutant que « cette chaussure lui donne un moyen supplémentaire de tracer sa propre voie, sur le terrain comme en dehors ».
La LeBron NXXT Gen by JuJu sera disponible dans le coloris Silver Lining à l'été 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.
FAQ LeBron NXXT Gen by JuJu
Quelle est la date de sortie de la LeBron NXXT Gen by JuJu ?
LeBron NXXT Gen by JuJu sortira à l'été 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.
La LeBron NXXT Gen by JuJu est-elle une chaussure de basket ?
Oui. La LeBron NXXT Gen by JuJu est conçue pour le jeu sur le terrain. La sneaker est dotée d'éléments qui offrent un retour d'énergie, un rebond et une réactivité pour accompagner ton jeu.
Juju Watkins a-t-elle créé la LeBron NXXT Gen by JuJu ?
Oui. JuJu Watkins a co-créé la LeBron NXXT Gen by JuJu avec les designers de LeBron James et Nike Basketball. La chaussure présente des touches uniques comme un Swoosh Nike bijou, des lacets épais et un motif floral intérieur.