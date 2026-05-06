Joue avec assurance et maîtrise avec la Luka 5 de Jordan Brand

Pour les athlètes qui osent faire leur propre saut en arrière comme celui de Luka Dončić, Jordan Brand lance la Luka 5. La dernière version est la même Luka que les fans adorent, mais avec des améliorations essentielles qui aident les athlètes à imiter les mouvements clés du joueur vedette.

Plusieurs technologies ajoutées favorisent ces mouvements. Elles comprennent le tout premier Zoom Strobel pleine longueur de la ligne signature Luka pour propulser le pied vers l'avant avec une plus grande puissance. Une ISOband qui semble être parfaitement intégrée à la chaussure apporte une plus grande stabilité et un meilleur contrôle tout en permettant des poussées sous plusieurs angles, et la semelle intermédiaire ultra-moelleuse en mousse Cushlon 3.0 donne l'impression de marcher sur des nuages.