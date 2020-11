Comment se préparer pour une course virtuelle ?

01. Changez de point de vue.

« La plupart des gens participent à une course pour se prouver qu'ils sont capables de relever un défi et d'aller jusqu'au bout », déclare Lennie Waite. Et croyez-nous : une course virtuelle est bien le défi ultime.



Pourquoi ? Selon le Dr Waite, la tentation d'abandonner le run peut être encore plus forte ou plus fréquente que jamais. Ceci s'explique en partie par le fait que les courses virtuelles s'accompagnent forcément d'une certaine souplesse, mais surtout parce que le fait de ne pas attendre avec impatience un événement stimulant peut vous donner l'impression que toute l'expérience n'a en fin de compte pas tant d'importance que ça. Il faut donc encore plus de détermination pour rester dans la course. Au lieu de laisser ce poids supplémentaire vous freiner, utilisez-le à votre avantage. « C'est encore plus courageux de se dire "Je vais courir un semi-marathon ou un marathon, et je vais le faire seul" », déclare le coach Bennett.



Si vous vous demandez encore si cela en vaut la peine, Lennie Waite conseille de rédiger une liste de ce qui vous a poussé à faire cette course à l'origine. Selon elle, cela vous permettra de vous rappeler que, même sans fans et peut-être sans médaille (certains organisateurs vous en envoient une par la poste), vous poursuivez un objectif que vous vous êtes vous-même fixé. Vous n'avez besoin de rien ni personne pour cela.



02. Revoyez la distance à parcourir.

Rien ne vous oblige à participer à un marathon virtuel à l'automne juste parce que vous étiez initialement inscrit à un vrai marathon à l'automne. Portez un regard neuf sur la course prévue en tenant compte de votre situation (peut-être êtes-vous surchargé par des cours en ligne et vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner comme avant) et choisissez une distance qui vous motive à ce moment-là. Vous pourriez ainsi opter pour une course de 1 500 m pour tester votre vitesse, ou préférer une distance moins éprouvante pour le corps, comme un 10 km. Vous aurez ainsi plus de chances de poursuivre votre programme de training sur la durée et d'apprécier la course en question si vous choisissez une distance qui vous motive. Cette motivation sera d'autant plus précieuse pour tenir jusqu'au bout, conclut le Dr Waite.



03. Respectez votre programme.

Si vous créez votre propre course, n'allez pas imaginer que vous pouvez faire n'importe quoi. « Sinon, vous risquez de trouver un moyen de vous défiler, précise Lennie Waite. Vous devez prévoir une heure de départ et un trajet que vous prendrez au sérieux afin que cela vous paraisse plus "réel" ». Cela pourra aussi vous éviter un stress supplémentaire le jour de la course. Donc si vous décidez que le départ sera lancé à 7h30, veillez à sortir à 7h15 pour vous échauffer.



04. Visualisez les nouvelles difficultés.

« Sans la foule et les autres athlètes, vous pouvez avoir davantage tendance à vous déconcentrer, à vous apitoyer sur votre sort ou à être trop sévère avec vous-même », explique le coach Bennett. C'est là que la visualisation entre en jeu. Imaginez-vous sur la ligne d'arrivée, mais anticipez également les difficultés qui pourraient survenir afin de savoir comment les gérer. Vous pourriez aussi penser à un mantra sur la ligne de départ ou énumérerer les raisons qui vous ont poussé à faire ce run. Cela vous aidera à ne pas abandonner malgré l'absence de public lorsque votre mental flanchera pendant la course.



05. Préservez vos rituels d'avant-course.

« Si vous vous comportez de la même manière que pour un jour de course, vous verrez que le corps et l'esprit suivront rapidement », indique le Dr Waite. Sortez vos chaussures et votre tenue à l'avance (d'ailleurs, pourquoi ne pas mettre votre nom dessus ?) et publiez une photo de vous sur les réseaux sociaux. La veille au soir, prenez un repas sain et couchez-vous tôt. Le lendemain matin, mangez votre repas d'avant-course. « Tous ces petits rituels font naître le sentiment d'excitation et le bon stress que l'on ressent avant une course. » Sans oublier que virtuel ne veut pas forcément dire solitaire : vous pouvez tout à fait demander à vos amis ou aux membres de votre famille de se poster là où vous pensez que vous rencontrerez des difficultés afin de recevoir leurs encouragements.



06. Célébrez !

Boire une pinte après le marathon de Londres ou engloutir une pizza à Chicago, cela va de soi. Après sa course virtuelle, Lennie Waite et ses partenaires d'entraînement se sont promenés au parc avec leurs chiens, puis le petit groupe s'est fait plaisir avec un verre de vin. Selon elle, imaginer le sentiment de positivité et de célébration qui vient après la course peut permettre de réaffirmer les raisons de ce défi et nous rappeler que nos efforts seront récompensés au bout du compte.