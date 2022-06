Cinq conseils de coachs pour s'améliorer en running (Oui, vraiment !)

Même si les entraînements de sprint ont leur place (plus d'infos à ce sujet ci-dessous), s'attaquer à un sprint débridé peut être contre-productif car cela peut être éprouvant pour le corps, à moins qu'il n'ait été conditionné pour, affirme Whitney Heins, coach de running certifiée VDOT, basée à Knoxville dans le Tennessee et fondatrice de The Mother Runners. Pour préparer votre corps à cela, elle vous conseille de faire plutôt des strides.

Il s'agit d'accélérer progressivement sur 20 à 30 secondes, jusqu'à ce que vous atteigniez brièvement votre vitesse maximum. Décélérez ensuite sur 30 secondes pour revenir à votre vitesse de running normale. Effectué à plusieurs reprises dans un même run, ne serait-ce qu'une fois ou deux par semaine, cet exercice peut avoir un impact considérable sur votre condition physique, explique Whitney Heins.

« Les strides sont efficaces en améliorant votre forme neuromusculaire, explique-t-elle. Lorsque votre cerveau dit à vos muscles de bouger, vos muscles apprennent à le faire en dépensant le moins d'énergie possible. L'objectif des strides est d'améliorer votre forme neuromusculaire, et non pas votre endurance cardio. »

Et surtout, ils sont bénéfiques car plus doux pour le corps que les sprints, ajoute-t-elle. En revanche, ils génèrent tout de même ces tensions supplémentaires qui renforcent vos os, tendons, muscles et articulations.

« De plus, étant donné que l'accélération est progressive, vous vous concentrez sur votre posture et vous ne vous fatiguez pas aussi vite, précise-t-elle. C'est important car lorsque vous fatiguez, vous négligez votre posture et c'est là que vous risquez de vous blesser. »

