D'après Sidney Weiser, la façon de courir peut être la cause de problèmes aux pieds, même si le souci est situé dans le haut du corps. Des tensions au niveau des épaules et de la poitrine, ou balancer ses bras trop loin du long du corps peuvent perturber la bonne exécution du mouvement et empêcher le sang de circuler correctement jusqu'au bas du corps.

« Il est important de détendre le haut du corps pendant un run et de garder les bras le long du corps. Si le corps est tendu ou si les mains sont crispées, tu dépenses de l'énergie au niveau des épaules et des bras et utilises plus d'oxygène. Il faut donc plus de sang pour acheminer l'oxygène nécessaire aux muscles et tissus. C'est ce qui provoque une sensation de picotement et à terme d'engourdissement. », explique-t-il.

D'après Carol Mack, le type de foulée peut aussi être un critère important. Si tu cours de longues distances tout en mettant ton poids sur des parties spécifiques du pied, comme le talon, tu exerces une pression continue sur les mêmes nerfs. Ça peut entraîner une inflammation et une sensation d'engourdissement. Une étude s'est intéressée au type de foulée prenant appui sur le talon (autrement dit les foulées allongées). Elle montre que le pied subit un contact prolongé avec le sol, ce qui exerce plus de pression au niveau des nerfs.

D'après Vivek Babaria, médecin du sport et de la colonne vertébrale, cela peut se produire plus fréquemment si tu cours uniquement sur le même type de surface, comme l'asphalte.

« Varie les terrains sur lesquels tu fais des runs. Ça te sera bénéfique de différentes façons, y compris pour la santé du pied », affirme-t-il. Par exemple, les articulations et les ligaments ont besoin de s'ajuster quand tu cours sur du gravier, des sentiers ou de l'herbe.

« C'est une bonne chose, car tu utilises différents muscles pour l'équilibre et pour le soutien. Ça contribue aussi à prévenir les blessures de surentraînement, qui peuvent être causées par l'utilisation trop fréquente d'un même muscle. »