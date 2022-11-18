Bouger tout en douceur après une fausse couche

Amanda Williams explique que les activités à faible impact comme la marche ne sont pas dangereuses après la perte d'un bébé. En revanche, vous devrez demander conseil à un médecin si vous souhaitez pratiquer des entrainements à plus fort impact. Sa réponse dépendra sûrement de la durée de votre grossesse, des circonstances de la perte de votre bébé et de l'état de vos saignements, dit-elle. Par exemple, est-ce que le décès est arrivé au cours du premier trimestre, ou à la fin du second ou du troisième ? A-t-il nécessité une prise de médicaments ou une intervention ? Avez-vous eu une césarienne ? Ces variables auront un impact sur votre guérison et votre capacité à bouger à nouveau.

D'après Amanda Williams, la plupart des personnes qui vivent une fausse couche au cours du premier trimestre peuvent reprendre leurs routines sportives après une semaine ou deux, si les saignements se sont arrêtés ou qu'il s'agit de spotting léger. Mais si vous saignez abondamment, il faudra attendre encore avant de reprendre une activité physique intense pour ne pas causer d'hémorragie ou de saignements excessifs.

En ce qui concerne le troisième trimestre, elle explique qu'il est préférable d'attendre entre trois et quatre semaines avant la reprise des entraînements à fort impact. Pour la césarienne, elle conseille d'attendre minimum 8 à 12 semaines avant de faire des exercices abdominaux classiques comme la planche, même si les entraînements basés sur la respiration pour la ceinture abdominale et le plancher pelvien sont très utiles (plus d'informations ci-dessous).