Back to SearchNike Store Shenkar (Partnered)Open • Closes at 9:00 PM9 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10:00 AM - 9:00 PMFri: 9:30 AM - 3:00 PMSat: 12:00 PM - 9:00 PMSun: 10:00 AM - 9:00 PMNearby StoresStore DirectoryNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILOpen • Closes at 10:00 PMNSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILOpen • Closes at 10:00 PMNike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILOpen • Closes at 9:30 PM