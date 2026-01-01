Back to SearchNike Store Festival City (Partnered)Open • Closes at 12:00 AMCairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EG002 01028037387Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 AM - 12:00 AMNearby StoresStore DirectoryNIKE OUTLET - CAIRO - 90TH ST DISTRICTBuilding 312 - Second Sector -southern 90 Street - 5th SettlementCairo, Cairo, 11835, EGClosing Soon • Closes at 10:00 PMNIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGClosing Soon • Closes at 10:00 PMNIKE - MARAKEZ DISTRICT 5 (RISE SF)District 5 Mall - Marakez - KM 6,Katameya - Ein Sokhna road, New KatameyaCairo, Cairo, 11936, EGClosing Soon • Closes at 10:00 PM