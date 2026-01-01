Back to SearchNike Factory Store - VancouverOpen • Closes at 9:00 PM7899 Templeton Station Rd.Richmond, British Columbia, V7B 0B7, CA604-295-8521Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 AM - 9:00 PMServicesBra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Richmond Centre6551 No. 3 RoadUnit 1592Richmond, British Columbia, V6Y 2B6, CAOpen • Closes at 9:00 PMNike Robson1119 Robson StreetVancouver, British Columbia, V6E 1B5, CAOpen • Closes at 9:00 PMNike Metrotown 2.01221, 4700 Kingsway, Burnaby, BC V5H 4M1Burnaby, British Columbia, BC V5H 4M1, CAOpen • Closes at 9:00 PM