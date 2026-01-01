Back to SearchNike Well Collective Arese (Partnered)Closed • Opens at 9:00 AMVia Giuseppe Eugenio Luraghi, 11IL CentroArese, Lombardy, 20020, IT+39 02 9387 6006Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 9:00 AM - 10:00 PMServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Milan Porta Nuova (Partnered)Piazza Gae Aulenti 6Milano, Lombardy, 20154, ITClosed • Opens at 10:00 AMJordan World Of Flight Milan (Partnered)via Torino 21Milano, Lombardy, 20123, ITClosed • Opens at 10:00 AMNike Store Milano Loreto (Partnered)Corso Buenos Aires, 59Milan, Lombardy, 20124, ITClosed • Opens at 10:00 AM