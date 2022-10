In 2013 begon het ontwerpproces van deze innovatieve Force al. Hoewel Hugh ontzettend veel waardering heeft voor het model, wilde hij niet alleen zijn design baseren op functionaliteit, maar ook risico's nemen. "De schoen was niet zo heilig dat we er niet aan durfden te sleutelen, dus we konden wat radicaler zijn", vertelt Hugh. Door deze mindset waren hij en zijn team volledig vrij om de functionaliteit te verbeteren zoals ze wilden. Daarbij richtten ze zich meteen op het aan- en uittrekken van de schoen. "We gingen heel snel aan de slag met hoe je de schoen aan- en uittrekt. Zo kwamen we erbij om de rits te vernieuwen, wat leidde tot deconstructies, snelle prototypes en een punkrockstijl."